Вера Брежнева поделилась своими секретами красоты и правильного питания

Вера Брежнева присоединилась к своеобразному клубу здорового образа жизни Slim Bitch Club, в котором уже состоят Ксения Собчак, Полина Киценко, Матильда Шнурова и другие знаменитости. 35-летняя исполнительница подробно рассказала о своём рационе питания."Для меня обязательно трехразовое питание. Я очень люблю каши, просто обожаю, поэтому мой завтрак состоит чаще всего из каш. Обед у меня — самый плотный прием пищи. Ужин — самый легкий, он должен закончиться до 8 часов вечера. Мой ужин состоит из белка, овощей, белого или зеленого цвета, потому что все овощи желтого, красного и оранжевого цветов содержат сахар и задерживают воду. Я не употребляю молочные продукты, ни цельное молоко, ни сметану, вместо сметаны в салат могу добавить йогурт. Иногда я ем творог и редко, если сильно хочу, могу выпить кефир или йогурт. В течении дня я выпиваю полтора литра воды. Я вычла свой коэффициент по всем известной формуле"."На данный момент ни в моем теле, ни в моем лице нет имплантов, нет ботокса, нет филлеров, то есть я — экопродукт, кровь с молоком! Зато есть парочка лишних сочных килограммчиков после отпуска. Кстати, в отпуске я тоже придерживаюсь правил питания и занимаюсь спортом!" - добавила Брежнева.