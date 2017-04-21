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Вера Брежнева поделилась своими секретами красоты и правильного питания

Вчера, 19:53
Певица Вера Брежнева откровенно рассказала о том, как она поддерживает здоровый образ жизни.

Вера Брежнева поделилась своими секретами красоты и правильного питания
Вера Брежнева присоединилась к своеобразному клубу здорового образа жизни Slim Bitch Club, в котором уже состоят Ксения Собчак, Полина Киценко, Матильда Шнурова и другие знаменитости. 35-летняя исполнительница подробно рассказала о своём рационе питания.

Вера Брежнева поделилась своими секретами красоты и правильного питания


Вера Брежнева поделилась своими секретами красоты и правильного питания


"Для меня обязательно трехразовое питание. Я очень люблю каши, просто обожаю, поэтому мой завтрак состоит чаще всего из каш. Обед у меня — самый плотный прием пищи. Ужин — самый легкий, он должен закончиться до 8 часов вечера. Мой ужин состоит из белка, овощей, белого или зеленого цвета, потому что все овощи желтого, красного и оранжевого цветов содержат сахар и задерживают воду. Я не употребляю молочные продукты, ни цельное молоко, ни сметану, вместо сметаны в салат могу добавить йогурт. Иногда я ем творог и редко, если сильно хочу, могу выпить кефир или йогурт. В течении дня я выпиваю полтора литра воды. Я вычла свой коэффициент по всем известной формуле".

Вера Брежнева поделилась своими секретами красоты и правильного питания


"На данный момент ни в моем теле, ни в моем лице нет имплантов, нет ботокса, нет филлеров, то есть я — экопродукт, кровь с молоком! Зато есть парочка лишних сочных килограммчиков после отпуска. Кстати, в отпуске я тоже придерживаюсь правил питания и занимаюсь спортом!" - добавила Брежнева.

Вера Брежнева поделилась своими секретами красоты и правильного питания

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 6 877
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Вера Брежнева поделилась своими секретами красоты и правильного питания Певица Вера Брежнева откровенно рассказала о том, как она поддерживает здоровый образ жизни.
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