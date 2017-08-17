В Мексике нашли двойника Селены Гомес

Сегодня всемирную сеть облетели снимки из блога стремительно набирающей популярность девушки из Мексики. И всё потому, что 22-летняя София Соларес имеет феноменальное сходство с известной 25-летней певицей Селеной Гомес. Сама Гомес пока остается в стороне и никак не комментирует данные фотографии.Между тем блог Соларес уже набрал более 200 тысяч подписчиков, и их число только растет. Сама София называет себя поклонницей Гомес и пишет, что была бы невероятно счастлива, если бы звезда уделила ей совсем немного времени и обратила на неё внимание. Ввиду того, что девушек легко можно спутать, сообщаем: на всех фото выше (кроме заглавного) - Соларес, ниже - только Гомес.