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В Мексике нашли двойника Селены Гомес

Вчера, 19:35
Популярная певица Селена Гомес обзавелась своей абсолютной копией.

В Мексике нашли двойника Селены Гомес
Сегодня всемирную сеть облетели снимки из блога стремительно набирающей популярность девушки из Мексики. И всё потому, что 22-летняя София Соларес имеет феноменальное сходство с известной 25-летней певицей Селеной Гомес. Сама Гомес пока остается в стороне и никак не комментирует данные фотографии.

В Мексике нашли двойника Селены Гомес


В Мексике нашли двойника Селены Гомес


В Мексике нашли двойника Селены Гомес


В Мексике нашли двойника Селены Гомес


Между тем блог Соларес уже набрал более 200 тысяч подписчиков, и их число только растет. Сама София называет себя поклонницей Гомес и пишет, что была бы невероятно счастлива, если бы звезда уделила ей совсем немного времени и обратила на неё внимание. Ввиду того, что девушек легко можно спутать, сообщаем: на всех фото выше (кроме заглавного) - Соларес, ниже - только Гомес.

В Мексике нашли двойника Селены Гомес


В Мексике нашли двойника Селены Гомес


В Мексике нашли двойника Селены Гомес


В Мексике нашли двойника Селены Гомес

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 6 019
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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