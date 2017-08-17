Между тем блог Соларес уже набрал более 200 тысяч подписчиков, и их число только растет. Сама София называет себя поклонницей Гомес и пишет, что была бы невероятно счастлива, если бы звезда уделила ей совсем немного времени и обратила на неё внимание. Ввиду того, что девушек легко можно спутать, сообщаем: на всех фото выше (кроме заглавного) - Соларес, ниже - только Гомес.
В Мексике нашли двойника Селены Гомес
Вчера, 19:35
Популярная певица Селена Гомес обзавелась своей абсолютной копией.
Сегодня всемирную сеть облетели снимки из блога стремительно набирающей популярность девушки из Мексики. И всё потому, что 22-летняя София Соларес имеет феноменальное сходство с известной 25-летней певицей Селеной Гомес. Сама Гомес пока остается в стороне и никак не комментирует данные фотографии.
Между тем блог Соларес уже набрал более 200 тысяч подписчиков, и их число только растет. Сама София называет себя поклонницей Гомес и пишет, что была бы невероятно счастлива, если бы звезда уделила ей совсем немного времени и обратила на неё внимание. Ввиду того, что девушек легко можно спутать, сообщаем: на всех фото выше (кроме заглавного) - Соларес, ниже - только Гомес.
Между тем блог Соларес уже набрал более 200 тысяч подписчиков, и их число только растет. Сама София называет себя поклонницей Гомес и пишет, что была бы невероятно счастлива, если бы звезда уделила ей совсем немного времени и обратила на неё внимание. Ввиду того, что девушек легко можно спутать, сообщаем: на всех фото выше (кроме заглавного) - Соларес, ниже - только Гомес.
← Дочери Веры Глаголевой написали трога... Анна Седокова разорвала отношения с о... →
Ключевые слова: Селена Гомес
Количество просмотров: 6 019
Количество просмотров: 6 019
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Анна Седокова разорвала отношения с отцом своего сына из-за непримеримых разногласий В апреле популярная певица Анна Седокова родила третьего ребенка, а буквально за месяц до появления на свет сына сообщила о том, что собирается сыграть свадьбу.
В Мексике нашли двойника Селены Гомес Популярная певица Селена Гомес обзавелась своей абсолютной копией.
Дочери Веры Глаголевой написали трогательные слова о своей матери Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась накануне на 62-м году жизни.
Ксения Собчак прояснила конфликт, возникший между Сергеем Шнуровым и Владимиром Познером Вот уже на протяжении нескольких дней в Интернете активно обсуждается конфликт, который возник между популярным исполнителем Сергеем Шнуровым и телеведущим Владимиром Познером.