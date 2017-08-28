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Супруг Жасмин посетил светское мероприятие впервые после обвинений в мошенничестве

Сегодня, 10:43
Популярная певица Жасмин очень волнуется за своего супруга Илана Шора.

Супруг Жасмин посетил светское мероприятие впервые после обвинений в мошенничестве
Мужчину обвинили в финансовых махинациях и ему грозит семь с половиной лет лишения свободы.

Но адвокаты семьи стараются оспорить судебное решение. Вчера же Жасмин и ее супруг впервые вышли в свет после этого скандала. Они посетили праздник в честь дня независимости Молдавии.

Супруг Жасмин посетил светское мероприятие впервые после обвинений в мошенничестве


«Насыщенное утро, а ведь день еще только начался. С любимым мужем открыли праздник, прошли с парадом, возложили цветы у памятника основоположнику города Василе Лупу и сейчас отправляемся на авиашоу», - написала под фотографиями певица.

Супруг Жасмин посетил светское мероприятие впервые после обвинений в мошенничестве


Напомним, что Илан Шор является мэром города Орхей, где и проходил парад в честь праздника.

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Ключевые слова: Жасмин

Количество просмотров: 7 358
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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