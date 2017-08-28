Супруг Жасмин посетил светское мероприятие впервые после обвинений в мошенничестве

Мужчину обвинили в финансовых махинациях и ему грозит семь с половиной лет лишения свободы.Но адвокаты семьи стараются оспорить судебное решение. Вчера же Жасмин и ее супруг впервые вышли в свет после этого скандала. Они посетили праздник в честь дня независимости Молдавии.«Насыщенное утро, а ведь день еще только начался. С любимым мужем открыли праздник, прошли с парадом, возложили цветы у памятника основоположнику города Василе Лупу и сейчас отправляемся на авиашоу», - написала под фотографиями певица.Напомним, что Илан Шор является мэром города Орхей, где и проходил парад в честь праздника.