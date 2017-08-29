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Эдгард Запашный празднует рождение третьего ребенка

Сегодня, 10:25
На днях в семье известного дрессировщика Эдгарда Запашного случилось радостное событие.

Эдгард Запашный празднует рождение третьего ребенка
Возлюбленная 41-летнего Запашного подарила ему сына. Эдгард решил поделиться своим счастьем с подписчиками и оставил сообщение в микроблоге.

«Сегодня я в третий раз стал папой, а Ярославна, соответственно, мамой! Теперь у меня есть еще и сын! Спасибо большое всем за будущие поздравления. Единственно, о чем я хотел бы попросить всех – это не спекулировать и не распускать никаких слухов на счет наших с Ярославной отношений! Личная жизнь должна оставаться личной. Спасибо большое всем еще раз!» – написал дрессировщик.

Эдгард Запашный празднует рождение третьего ребенка


Стоит отметить, что Эдгард встречается со своей избранницей с 2013 года, ради того чтобы быть рядом с любимым, девушка даже устроилась в Цирк братьев Запашных администратором.

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Ключевые слова: Эдгард Запашный

Количество просмотров: 5 564
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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