Эдгард Запашный празднует рождение третьего ребенка

Возлюбленная 41-летнего Запашного подарила ему сына. Эдгард решил поделиться своим счастьем с подписчиками и оставил сообщение в микроблоге.«Сегодня я в третий раз стал папой, а Ярославна, соответственно, мамой! Теперь у меня есть еще и сын! Спасибо большое всем за будущие поздравления. Единственно, о чем я хотел бы попросить всех – это не спекулировать и не распускать никаких слухов на счет наших с Ярославной отношений! Личная жизнь должна оставаться личной. Спасибо большое всем еще раз!» – написал дрессировщик.Стоит отметить, что Эдгард встречается со своей избранницей с 2013 года, ради того чтобы быть рядом с любимым, девушка даже устроилась в Цирк братьев Запашных администратором.