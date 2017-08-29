Вера Глаголева не захотела проходить химиотерапию перед смертью

На днях мужчина признался в том, что незадолго до смерти Глаголева отказалась от курса химиотерапии. Никто не мог поверить в то, что ее скоро не станет.«Я помню, как она сказала мне о своей болезни. (…) Никогда ни до, ни после я не видел Веру испуганной. Плачущей видел – испуганной нет. Это было давно. И она начала лечиться. Верилось, что ей удалось победить – она даже отказалась от химии. Казалось, что она никогда не должна умереть, потому что Вера была воплощением жизни. Она была из тех женщин, которые не стареют. И когда она худела, мы все говорили: «Верка, как ты хорошо выглядишь...» – рассказал Андрей.Многие говорят, что Вера Глаголева старалась не делиться своими проблемами и всегда была радостной и веселой.