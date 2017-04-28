Группа SEREBRO лишилась одной из участниц

Популярная группа SEREBRO, до недавнего времени, состояла из трёх солисток: Ольга Серябкина, Полина Фаворская и Екатерина Кищук. Однако поклонникам коллектива придется смириться с тем, что в течение неопределенного времени в SEREBRO будут две участницы - уходит Полина Фаворская. Информацию официально подтвердил продюсер Максим Фадеев - по его словам, новая песня группы под названием "В космосе" стала символическим прощанием с Полиной.Фаворская также оставила комментарий в своём блоге: "Это мое очень важное заявление. Надеюсь, вы прочувствуете его до самого сердца, потому что я обращаюсь сейчас именно к нему. Наша жизнь - это длинная дорога, с невероятными приключениями на пути. Она всегда непредсказуема и вроде все уже ясно и понятно, что, куда, но каждый раз она преподносит тебе все более неожиданные повороты или развилки. И так круто, что именно ты выбираешь, в каком направлении тебе дальше двигаться. Серебряная кровь вошла в меня так же неожиданно и невероятно, как если бы мне сказали, что я завтра полечу в космос. Что я испытала в момент, когда услышала в трубке голос, который мне сказал: "Полина, мы хотим, чтобы ты пела в группе Серебро". Это невозможно передать словами. Просто скажу вам, что в тот момент я была самым счастливым человеком во Вселенной! А потом пришло осознание, что реально со мной произошло. Я попала, наверно, в самый адский период нашей группы. Как я пережила всю травлю со стороны поклонников, до сих пор не представляю... но благодаря этому, теперь меня мало, что может выбить из колеи и сбить с курса. Я стала очень сильной! Спасибо вам за это) Но я бы все это не смогла пережить без МОИХ девочек, которые поддерживали меня и учили, учили каждому шагу! Как держаться на сцене, как правильно давать интервью и многому другому. Первые выступления были как в тумане, я не понимала ничего, как вспомню. Но именно эта поддержка помогла мне не сломаться, а вырасти и стать той, кем я сейчас являюсь. Потом, встав уверенно на сцену, начались гастроли. Гастрольная жизнь - это вообще отдельная тема на целый пост)) Но скажу одно - мы прошли огонь, воду и медные трубы, на троих тысячи воспоминаний, которые теперь бережно хранятся в виде фото и видео в наших телефонах".