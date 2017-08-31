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Спасатель сообщил о том, что же сказала принцесса Диана перед смертью

Сегодня, 11:00
Ровно 20 лет назад, 31 августа 1997 года, не стало любимой всеми принцессы Дианы.

Спасатель сообщил о том, что же сказала принцесса Диана перед смертью
Она погибла, попав в автомобильную аварию в Париже.

До сих пор неизвестно, из-за чего же случилось ДТП. На днях спасатель, который помогал принцессе выбраться из машины после аварии, сообщил о том, как она чувствовала себя до того, как ее увезла бригада скорой помощи.

Спасатель сообщил о том, что же сказала принцесса Диана перед смертью


«Женщина, чуть позже я узнал, что это была принцесса Диана, лежала на полу задних сидений. Она слегка двигалась, и я понял, что она жива. Я видел, что у нее был незначительный ушиб на правом плече, но в остальном, кроме этого, не было ничего существенного. Крови на не ней не было совсем.

Я держал ее руку и говорил сохранять спокойствие и не двигаться. Она сказала: «Боже мой, что произошло?» Я дал ей немного кислорода, и мы вместе с командой находились рядом после того, как ее достали из машины. Мы все обучены оказанию первой медицинской помощи, я увидел, что у нее произошла остановка сердца, и она перестала дышать. Я делал ей массаж сердца, и через несколько секунд она вновь задышала. Безусловно, я испытал облегчение, поскольку работая в службе оперативного реагирования, вы хотите спасать жизни, и я подумал, что это именно то, что я сделал.

Спасатель сообщил о том, что же сказала принцесса Диана перед смертью


Честно признаться, я думал, что она будет жить. Насколько я знаю, когда Диана находилась в карете скорой помощи, она была жива, и я надеялся, что она выживет. Но позже я узнал, что она скончалась в больнице», - рассказал мужчина.

Но оказалось, что у Дианы были серьезные внутренние повреждения, о которых спасатель и не догадывался.

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Ключевые слова: принцесса Диана

Количество просмотров: 24 388
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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