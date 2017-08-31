На певицу Линду наехал грузовой автомобиль

«Мы вдвоем шли по пешеходному переходу, ехал МАЗ, я не знаю, откуда он вообще взялся. И все, у нас просто уже не было никаких других вариантов, кроме как кинуться под него... Он начал сбивать нас, мы сгруппировались и под него легли. Он проехал над нами и поехал дальше... Затем он развернулся, проехал опять мимо этого пешеходного перехода и скрылся. Очевидцы записали все номера. Врачи сделали мне рентген, у меня повреждена спина и грудная клетка», — поделилась Линда.
Женщины рассказывают, что все случилось очень быстро и неожиданно.