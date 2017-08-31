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На певицу Линду наехал грузовой автомобиль

Сегодня, 11:07
Певица Линда пострадала в результате ДТП в центре Москвы.

На певицу Линду наехал грузовой автомобиль
На 40-летнюю исполнительницу и ее племянницу наехал грузовой автомобиль, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Женщин сразу же госпитализировали, а водитель скрылся с места происшествия, но позже его поймали.

«Мы вдвоем шли по пешеходному переходу, ехал МАЗ, я не знаю, откуда он вообще взялся. И все, у нас просто уже не было никаких других вариантов, кроме как кинуться под него... Он начал сбивать нас, мы сгруппировались и под него легли. Он проехал над нами и поехал дальше... Затем он развернулся, проехал опять мимо этого пешеходного перехода и скрылся. Очевидцы записали все номера. Врачи сделали мне рентген, у меня повреждена спина и грудная клетка», — поделилась Линда.

На певицу Линду наехал грузовой автомобиль


Женщины рассказывают, что все случилось очень быстро и неожиданно.

← Спасатель сообщил о том, что же сказал... Приемная дочь Ирины Понаровской пытае... →

Ключевые слова: Линда

Количество просмотров: 7 150
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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