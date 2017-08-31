Модель Натали Соболева рассказала о своей любви к «немцам»

Наталия, страстная автолюбительница и обладательница предшественника нового «немца» - мерседеса Е-класс W212 купе, с радостью согласилась на тест-драйв самой ожидаемой автоновинки этого года и настолько впечатлилась этой моделью, что теперь всерьез подумывает приобрести ее в самое ближайшее время.
Такое рвение красавица аргументирует тем, что новый Mercedes-Benz E-класс купе получился абсолютно революционным, сохранив при этом все лучшее из немецкой автоклассики.
Новый W213 увеличился в размерах по сравнению с предшественником, благодаря чему увеличилось пространство и внутри салона. Интерьер купе можно охарактеризовать как «синтез спортивного стиля и интеллекта», а обтекаемый внешний дизайн вкупе с завораживающим цветом «Designo Красный гиацинт металлик» не оставит равнодушным даже самых искушенных автоледи.