Беременная Светлана Светикова расплакалась из-за хамского отношения

На днях Светлана испытала сильнейший стресс из-за скандала с охранником одного из торговых центров Адлера. Певица переживает, что это могло отрицательно сказаться на будущем ребенке.«Мерзкая ситуация у ТЦ в Адлере. Охраннику не понравилось, что Леша высаживал из машины меня на девятом месяце беременности и с Миланчиком, и мою подругу с маленькой дочкой у главного входа. Замечу, мы никому не мешали. Встали с аварийками в стороне, машины спокойно проезжали мимо. Он не только оскорблял моего мужа, провоцируя его на драку словами «трус, давай отойдем», но еще и матом общался со мной. Довел меня до слез», - рассказывает исполнительница.Фанаты начали переживать за здоровье Светиковой и посоветовали ей поменьше нервничать.