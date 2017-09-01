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Беременная Светлана Светикова расплакалась из-за хамского отношения

Сегодня, 15:05
Известная певица Светлана Светикова находится на последних сроках беременности, совсем скоро 33-летняя женщина подарит своему супругу малыша.

Беременная Светлана Светикова расплакалась из-за хамского отношения
На днях Светлана испытала сильнейший стресс из-за скандала с охранником одного из торговых центров Адлера. Певица переживает, что это могло отрицательно сказаться на будущем ребенке.

Беременная Светлана Светикова расплакалась из-за хамского отношения


«Мерзкая ситуация у ТЦ в Адлере. Охраннику не понравилось, что Леша высаживал из машины меня на девятом месяце беременности и с Миланчиком, и мою подругу с маленькой дочкой у главного входа. Замечу, мы никому не мешали. Встали с аварийками в стороне, машины спокойно проезжали мимо. Он не только оскорблял моего мужа, провоцируя его на драку словами «трус, давай отойдем», но еще и матом общался со мной. Довел меня до слез», - рассказывает исполнительница.

Беременная Светлана Светикова расплакалась из-за хамского отношения


Фанаты начали переживать за здоровье Светиковой и посоветовали ей поменьше нервничать.

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Ключевые слова: Светлана Светикова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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