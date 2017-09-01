Подруга Дмитрия Когана поведала о его состоянии перед смертью

Дочка Валентины Терешковой Елена, которая дружит с семьей скрипача, сообщила журналистам, что Дмитрий проходил все назначенные процедуры, чтобы побороть рак.«Целый год он упорно лечился. У него была меланома — рак кожи. Последнее лечение проходило в Израиле. 17 августа его перевезли из Израиля в Москву. Врачи дали рекомендации. Его ждали в НИИ онкологии им.Герцена, где работают лучшие у нас в стране специалисты в этой области. Но Дима поехал в коммерческую клинику и через неделю там умер. Доктора частной клиники взяли на себя ответственность и зачем-то поменяли назначения израильский врачей. В той ситуации, в которой находился Дима, нельзя было делать резких движений. Но, что теперь об этом говорить. Диму не вернешь...» - поделилась женщина.По словам Елены, Дмитрию завидовали многие, даже родной отец, который не интересовался воспитанием сына после развода с супругой.