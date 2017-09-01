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Подруга Дмитрия Когана поведала о его состоянии перед смертью

Сегодня, 15:18
Во вторник скончался знаменитый скрипач Дмитрий Коган, который не смог победить рак.

Подруга Дмитрия Когана поведала о его состоянии перед смертью
Дочка Валентины Терешковой Елена, которая дружит с семьей скрипача, сообщила журналистам, что Дмитрий проходил все назначенные процедуры, чтобы побороть рак.

«Целый год он упорно лечился. У него была меланома — рак кожи. Последнее лечение проходило в Израиле. 17 августа его перевезли из Израиля в Москву. Врачи дали рекомендации. Его ждали в НИИ онкологии им.Герцена, где работают лучшие у нас в стране специалисты в этой области. Но Дима поехал в коммерческую клинику и через неделю там умер. Доктора частной клиники взяли на себя ответственность и зачем-то поменяли назначения израильский врачей. В той ситуации, в которой находился Дима, нельзя было делать резких движений. Но, что теперь об этом говорить. Диму не вернешь...» - поделилась женщина.

Подруга Дмитрия Когана поведала о его состоянии перед смертью


По словам Елены, Дмитрию завидовали многие, даже родной отец, который не интересовался воспитанием сына после развода с супругой.

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Ключевые слова: Дмитрий Коган

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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