Из-за хамского поведения Алла Пугачева была вынуждена уволить Михаила Гребенщикова

Но в мастерской Примадонны в этом году случились значительные перемены. Родители попросили Аллу Борисовну уволить Михаила Гребенщикова, выполнявшего обязанности креативного продюсера.«Мы попросили Аллу Борисовну уволить из школы Михаила Гребенщикова, – рассказывает одна из родительниц. – Многих не устраивала его манера работы.Миша мог прийти на занятие или отчетный концерт в «нерабочем» состоянии, грубил, вел себя по-хамски. По просьбе мамы написал песню для ученика, а потом ни с того ни с сего отдал композицию другому ребенку.Претензии к Гребенщикову копились несколько месяцев, мы долго его терпели, но в конце концов не выдержали и коллективно обратились к Пугачевой. Она ведь вообще думала закрывать школу: мол, та нерентабельная, аренда помещения в центре Москвы стоит огромных денег. Для нас большая честь учить у нее детей, Алла Борисовна – мегапрофессионал, который обожает своих подопечных, щедро делится с ними опытом, знаниями. Посовещавшись, мы взяли все расходы по оплате аренды на себя. Но попросили избавить нас от Гребенщикова».Несмотря на заявление Гребенщикова, что его не интересует мнение родителей, свои вещи он из мастерской забрал.