Егор Крид поделился редкой детской фотографией

На снимке молодой человек запечатлен в детском возрасте с мамой. Эта фотография была сделана в 2001 году, когда Егор пошел в школу в первый класс.«2001 год. Моя мама привела меня первый раз в первый класс 6-й лингвистической гимназии г. Пенза. Перешагнув порог школы, мелкий Егор Николаевич еще не знал, что его ждет впереди... Школьные годы пролетели незаметно. Даже иногда скучаю по беззаботному детству. Маленький школьный портфель сменился на большой портфель знаний и огромный жизненный опыт. Даже не верится, что это фото было сделано 16 лет назад... Как же быстро летит время! Цените его и не тратьте зря», - подписал фото Егор.Фанаты восхитились фотографией и оставили массу комментариев.