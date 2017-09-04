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Егор Крид поделился редкой детской фотографией

Сегодня, 10:34
На днях 23-летний популярный певец Егор Крид поделился с поклонниками фотографией, которая их приятно удивила.

Егор Крид поделился редкой детской фотографией
На снимке молодой человек запечатлен в детском возрасте с мамой. Эта фотография была сделана в 2001 году, когда Егор пошел в школу в первый класс.

Егор Крид поделился редкой детской фотографией


«2001 год. Моя мама привела меня первый раз в первый класс 6-й лингвистической гимназии г. Пенза. Перешагнув порог школы, мелкий Егор Николаевич еще не знал, что его ждет впереди... Школьные годы пролетели незаметно. Даже иногда скучаю по беззаботному детству. Маленький школьный портфель сменился на большой портфель знаний и огромный жизненный опыт. Даже не верится, что это фото было сделано 16 лет назад... Как же быстро летит время! Цените его и не тратьте зря», - подписал фото Егор.

Егор Крид поделился редкой детской фотографией


Фанаты восхитились фотографией и оставили массу комментариев.

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Ключевые слова: Егор Крид

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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