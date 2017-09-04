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Детское фото Ксении Собчак активно обсуждается ее фанатами

Сегодня, 11:37
Несколько дней назад в микроблоге известной телеведущей Ксении Собчак появилось детское фото, которое восхитило ее поклонников.

Детское фото Ксении Собчак активно обсуждается ее фанатами
На снимке знаменитость запечатлена в школьные годы. Под публикацией Ксения решила порассуждать на тему дислексии.

Детское фото Ксении Собчак активно обсуждается ее фанатами


«Знаете, что такое дислексия? Это - особое восприятие информации. Вот пример того, как человек с дислексией напишет цитату из произведения «Мастер и Маргарита»: Как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?», — поделилась Собчак.

Детское фото Ксении Собчак активно обсуждается ее фанатами


Но все таки подписчиков больше заинтересовали не рассуждения звезды, а именно то, как выглядела звезда в детстве.

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 3 354
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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