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Фанаты обеспокоены здоровьем Виктории Лопыревой

Сегодня, 11:35
Недавно телеведущая и невеста Николая Баскова Виктория Лопырева заставила поклонников переживать за себя.

Фанаты обеспокоены здоровьем Виктории Лопыревой
Фанаты задавали вопросы Виктории о том, как же она все успевает делать: и работать на телевидении, и сниматься в фотосессиях, и вести блог, на что звезда ответила, что в последнее время очень мало спит. Причем Лопырева гордится собой, что на протяжении длительного времени может обходиться без сна.

Фанаты обеспокоены здоровьем Виктории Лопыревой


Это заявление очень встревожило ее фанатов, они начали беспокоиться за ее здоровье и пожелали следить за своим здоровьем.

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Ключевые слова: Виктория Лопырева

Количество просмотров: 13 585
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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