Это заявление очень встревожило ее фанатов, они начали беспокоиться за ее здоровье и пожелали следить за своим здоровьем.
Фанаты обеспокоены здоровьем Виктории Лопыревой
Сегодня, 11:35
Недавно телеведущая и невеста Николая Баскова Виктория Лопырева заставила поклонников переживать за себя.
Фанаты задавали вопросы Виктории о том, как же она все успевает делать: и работать на телевидении, и сниматься в фотосессиях, и вести блог, на что звезда ответила, что в последнее время очень мало спит. Причем Лопырева гордится собой, что на протяжении длительного времени может обходиться без сна.
Это заявление очень встревожило ее фанатов, они начали беспокоиться за ее здоровье и пожелали следить за своим здоровьем.
Это заявление очень встревожило ее фанатов, они начали беспокоиться за ее здоровье и пожелали следить за своим здоровьем.
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Ключевые слова: Виктория Лопырева
Количество просмотров: 13 585
Количество просмотров: 13 585
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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