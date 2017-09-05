Фанаты обеспокоены здоровьем Виктории Лопыревой

Фанаты задавали вопросы Виктории о том, как же она все успевает делать: и работать на телевидении, и сниматься в фотосессиях, и вести блог, на что звезда ответила, что в последнее время очень мало спит. Причем Лопырева гордится собой, что на протяжении длительного времени может обходиться без сна.Это заявление очень встревожило ее фанатов, они начали беспокоиться за ее здоровье и пожелали следить за своим здоровьем.