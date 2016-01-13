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Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены

Вчера, 20:08
Муж певицы Глюкозы, или Наташи Ионовой, высказал своё мнение о горячих фотографиях супруги.

Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены
Наташа Ионова и бизнесмен Александр Чистяков сыграли свадьбу летом 2006 года. Пара воспитывает двоих детей - 10-летнюю Лидию и 6-летнюю Веру. Однако семья никогда не мешала певице публиковать в своём блоге довольно смелые кадры - подобные фото появляются на страничке регулярно.

Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены


Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены


Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены


В итоге, вопрос об отношении мужа Наташи ко всем этим снимкам назрел сам собой. Задать его супругу она решила сама: "Ну вот мы и дошли до этого поста. Если честно, очень ждала его, потому что говорят много, а толку мало, пора разобраться и ответить на все ваши вопросы об отношении моего мужа к обнаженным фотографиям. Но не хотелось бы это делать самостоятельно. Поэтому специально для вас, мои хорошие, я взяла интервью у своего супруга. Наши мысли с Сашей о чрезвычайно волнующей вас теме совпадают".

Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены


Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены


"Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия, и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки)) Комментарии с диванов интересуют меня только для понимания характера и настроения аудитории, потому что у жены такая профессия. Сами же отрицательные отзывы зачастую просто результат отсутствия интересной жизни у комментатора" - выразил своё мнение Александр.

Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены

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Ключевые слова: Наташа Ионова, Александр Чистяков

Количество просмотров: 21 450
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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