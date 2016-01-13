Супруг Наташи Ионовой впервые прокомментировал откровенные снимки жены

Наташа Ионова и бизнесмен Александр Чистяков сыграли свадьбу летом 2006 года. Пара воспитывает двоих детей - 10-летнюю Лидию и 6-летнюю Веру. Однако семья никогда не мешала певице публиковать в своём блоге довольно смелые кадры - подобные фото появляются на страничке регулярно.В итоге, вопрос об отношении мужа Наташи ко всем этим снимкам назрел сам собой. Задать его супругу она решила сама: "Ну вот мы и дошли до этого поста. Если честно, очень ждала его, потому что говорят много, а толку мало, пора разобраться и ответить на все ваши вопросы об отношении моего мужа к обнаженным фотографиям. Но не хотелось бы это делать самостоятельно. Поэтому специально для вас, мои хорошие, я взяла интервью у своего супруга. Наши мысли с Сашей о чрезвычайно волнующей вас теме совпадают"."Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия, и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки)) Комментарии с диванов интересуют меня только для понимания характера и настроения аудитории, потому что у жены такая профессия. Сами же отрицательные отзывы зачастую просто результат отсутствия интересной жизни у комментатора" - выразил своё мнение Александр.