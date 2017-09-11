Рустам Солнцев не смог промолчать касательно измены Виктории Лопыревой

Рустам Солнцев не смог обойти эту новость стороной и посоветовал Виктории ценить то, что Николай выбрал именно ее.«Викуля, в тот самый момент, когда Колечка Басков предложил тебе самое дорогое, что у него есть, любовь, которая так и просится на обложки журналов, ты вдруг решила взяться за старое. Тебя опять потянуло на мужика, ты была замечена с очередным футболистом. Ты же знаешь, как они к тебе относятся, как к машине с системой ABS, мерседесу. Поездят и купят другой», - считает Рустам.Стоит отметить, что ранее Виктория уже была в официальном браке с футболистом Федором Смоловым, но они очень быстро развелись.