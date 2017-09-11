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Рустам Солнцев не смог промолчать касательно измены Виктории Лопыревой

Сегодня, 10:27
Несколько дней назад модель Виктория Лопырева была замечена в компании футболиста Генриха Мхитаряна, хотя уже меньше чем через месяц у нее должна состояться свадьба с певцом Николаем Басковым.

Рустам Солнцев не смог промолчать касательно измены Виктории Лопыревой
Рустам Солнцев не смог обойти эту новость стороной и посоветовал Виктории ценить то, что Николай выбрал именно ее.

Рустам Солнцев не смог промолчать касательно измены Виктории Лопыревой


«Викуля, в тот самый момент, когда Колечка Басков предложил тебе самое дорогое, что у него есть, любовь, которая так и просится на обложки журналов, ты вдруг решила взяться за старое. Тебя опять потянуло на мужика, ты была замечена с очередным футболистом. Ты же знаешь, как они к тебе относятся, как к машине с системой ABS, мерседесу. Поездят и купят другой», - считает Рустам.

Рустам Солнцев не смог промолчать касательно измены Виктории Лопыревой


Стоит отметить, что ранее Виктория уже была в официальном браке с футболистом Федором Смоловым, но они очень быстро развелись.

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Ключевые слова: Рустам Солнцев, Виктория Лопырева, Николай Басков

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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