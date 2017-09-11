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Николь Кузнецова на день рождения получила автомобиль

Сегодня, 10:49
В конце августа экстрасенс Николь Кузнецова отметила день рождения в кругу своих родных и близких друзей.

Николь Кузнецова на день рождения получила автомобиль
Самым неожиданным подарком для женщины стала иномарка, которая была украшена воздушными шарами. Хотя по словам Николь, она сама мечтала о машине побольше.

Николь Кузнецова на день рождения получила автомобиль


«Всегда смотрела в сторону автомобилей семейного формата. Но, наверное, только теперь, когда сыновья подросли и стали моими помощниками, у меня открылись глаза. Буквально сразу я влюбилась в автомобиль, поняв, что этот почти космический малыш создан для меня лично! У тех, кто создавал это чудо дизайна и техники, в ДНК записано то же чувство прекрасного, что и у меня», - поделилась с журналистами Кузнецова.

Николь Кузнецова на день рождения получила автомобиль


Напомним, что недавно Николь перенесла очередную операцию, которая ей необходима, чтобы не погибнуть от гипоксии.

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Ключевые слова: Николь Кузнецова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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