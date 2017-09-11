Николь Кузнецова на день рождения получила автомобиль

Самым неожиданным подарком для женщины стала иномарка, которая была украшена воздушными шарами. Хотя по словам Николь, она сама мечтала о машине побольше.«Всегда смотрела в сторону автомобилей семейного формата. Но, наверное, только теперь, когда сыновья подросли и стали моими помощниками, у меня открылись глаза. Буквально сразу я влюбилась в автомобиль, поняв, что этот почти космический малыш создан для меня лично! У тех, кто создавал это чудо дизайна и техники, в ДНК записано то же чувство прекрасного, что и у меня», - поделилась с журналистами Кузнецова.Напомним, что недавно Николь перенесла очередную операцию, которая ей необходима, чтобы не погибнуть от гипоксии.