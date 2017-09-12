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Мария Голубкина сообщила, что ей не хватает Бориса Ливанова

Сегодня, 11:08
Несколько недель назад актрису Марию Голубкину можно было увидеть среди гостей фестиваля "Киношок", который прошел в Анапе.

Мария Голубкина сообщила, что ей не хватает Бориса Ливанова
Журналисты побеседовали с Марией, и в ходе беседы она рассказала о своих отношениях с Борисом Ливановым. По словам Голубкиной, информация о их разладе не правдива.

«Было скучно и противно, а сейчас стало весело и интересно. Вчера, кстати, мы с Борей поставили рекорд: мы с ним проговорили 13 часов по телефону. Я разговаривала ночью, в номере. И утром вышла соседка, которая проинформировала: «Все слушала». В ответ я сказала: «Простите, я выражалась эмоционально, наверное?» Ну, 13 часов – это нехило. У меня такого еще не было. Я даже с подругами, по-моему, больше 6 часов не разговариваю», – сообщила актриса.

Мария Голубкина сообщила, что ей не хватает Бориса Ливанова


Мария призналась, что благодаря Борису ей легко удается справляться с проблемами, и в разлуке с ним она очень сильно скучает.

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Ключевые слова: Мария Голубкина, Борис Ливанов

Количество просмотров: 2 457
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Вокруг ТВ

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