Мария Голубкина сообщила, что ей не хватает Бориса Ливанова

Журналисты побеседовали с Марией, и в ходе беседы она рассказала о своих отношениях с Борисом Ливановым. По словам Голубкиной, информация о их разладе не правдива.«Было скучно и противно, а сейчас стало весело и интересно. Вчера, кстати, мы с Борей поставили рекорд: мы с ним проговорили 13 часов по телефону. Я разговаривала ночью, в номере. И утром вышла соседка, которая проинформировала: «Все слушала». В ответ я сказала: «Простите, я выражалась эмоционально, наверное?» Ну, 13 часов – это нехило. У меня такого еще не было. Я даже с подругами, по-моему, больше 6 часов не разговариваю», – сообщила актриса.Мария призналась, что благодаря Борису ей легко удается справляться с проблемами, и в разлуке с ним она очень сильно скучает.