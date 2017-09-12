Селена Гомес призналась, что популярность ее утомила

Да это и понятно, так как в свои 25 лет Селена может похвастаться успешной карьерой. Но, оказалось, исполнительница устала от популярности.«У меня куча подписчиков в Instagram, и кажется, будто я действительно знакома со многими людьми и мы друзья, но на деле это не так. Тех, с кем я могу поделиться сокровенным, всего трое, а остальные — это лишь знакомые из индустрии или мои поклонники. И каждый от тебя чего-то ждет и приходится играть разные роли — это временами очень утомляет и давит морально», - делится Селена.Из-за пристального внимания к себе Гомес сопровождало чувство постоянной тревоги, из-за которой она даже вынуждена была отменить концерты.