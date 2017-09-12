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Селена Гомес призналась, что популярность ее утомила

Сегодня, 11:36
Недавно известная певица Селена Гомес стала героиней нового выпуска Times, который посвящен популярным работающим женщинам.

Селена Гомес призналась, что популярность ее утомила
Да это и понятно, так как в свои 25 лет Селена может похвастаться успешной карьерой. Но, оказалось, исполнительница устала от популярности.

«У меня куча подписчиков в Instagram, и кажется, будто я действительно знакома со многими людьми и мы друзья, но на деле это не так. Тех, с кем я могу поделиться сокровенным, всего трое, а остальные — это лишь знакомые из индустрии или мои поклонники. И каждый от тебя чего-то ждет и приходится играть разные роли — это временами очень утомляет и давит морально», - делится Селена.

Селена Гомес призналась, что популярность ее утомила


Из-за пристального внимания к себе Гомес сопровождало чувство постоянной тревоги, из-за которой она даже вынуждена была отменить концерты.

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 1 638
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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