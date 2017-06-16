Джордж Клуни лишился сна из-за новорожденных детей

После стольких лет холостяцкой жизни мало кто верил, что голливудский актер когда-нибудь женится. Но он не только пошел под венец с красоткой Амаль Аламуддин, и стал отцом близнецов - дочка Элла и сын Александр родились 6 июня этого года.И вот, уже несколько месяцев, новоиспеченные родители только и занимаются малышами. Подробности Джордж рассказал лично в небольшом интервью на премьере своего нового фильма "Субурбикон": "Моя жена кормит грудью каждые три часа. Да, это сложно, но и весело! По ночам я тоже встаю каждые три часа вместе с Амаль. Если я этого не делаю, то чувствую себя виноватым. Теперь мой дом наполнен теплыми звуками плачущих детей. Надо видеть лица моих друзей, наблюдающих за тем, как я меняю подгузники. Они смеются надо мной. Я столько лет потешался над ними, поэтому сейчас заслужил все это".