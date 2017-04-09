Мария Миа и Стас Костюшкин представили клип на трек "Я буду зажигать"

А причиной тому послужил выход совместного клипа на песню "Я буду зажигать"."Я буду зажигать" - суперклип с большой буквы, а именно про то, как сложно выстроить отношения, если твоя жена жена суперженщина, а ты всего лишь обычный московский гангстер.Новое музыкальное видео певицы Марии Миа уже в первые сутки релиза получило огромное количество позитивных отзывов не только у зрителей, но и у представителей российского шоу-бизнеса. Сценарий клипа поистине захватывающий и оригинальный с перчинкой сатиры, присущей, пожалуй, как Стасу Костюшкину, так и Марии Миа. Основная фундаментальная особенность клипа - это потрясающе выполненная компьютерная графика в стиле фэнтэзи. Клип скорее похож на масштабный фантастический фильм, нежели на простое музыкальное видео."Я играю самого себя...мафиози. (улыбается) Маша и режиссер просто описали один день моей жизни! Как правило происходит именно так, но только по выходным! (смеется). Вообще я очень люблю принимать участие в чем-то качественном: я сам - максималист и всегда стараюсь ставить себе высокие планки, поэтому очень уважаю творчество Марии и оцениваю ее музыкальные работы как очень стильные и трендовые"- рассказывает Стас.Автором сценария клипа стала сама Мария: "Мы с моим директором как-то собрались у меня дома и буквально за два часа написали полноценный сценарий со всеми "фишками", которые вошли в клип. Нас прямо-таки захватило вдохновение (улыбается). Съемки не стали откладывать в долгий ящик, и уже через три дня после финального утверждения сценария вышли в подготовку, а через три недели приступили к самому съемочному процессу. Кстати, несмотря на химиотерапию, которую я проходила во время съемок, все трюки я выполняла самостоятельно и без страховки, в том числе меня поднимали почти на 7 этажей вверх на крепких тросах. Было, конечно, страшно, учитывая то, что высоты я боюсь, но это того стоило! Целых четыре месяца продакшн делал монтаж и, наконец-то, мы представили свой маленький шедевр. Было действительно очень приятно слышать позитивные отзывы от моих коллег"- поведала Мария.Что ж, предлагаем вам оценить новую работу Стаса Костюшкина и Марии Миа: