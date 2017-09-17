Дарья Сагалова взяла паузу в карьере актрисы

Но вот уже на протяжении трех лет поклонники не видят актрису ни в кино, ни в театре. По словам Дарьи, она пока не собирается выходить на сцену в спектаклях, а также сниматься в кино.Сейчас Сагалова посвящает всю себя семье. Дарья замужем за бизнесменом Константином Масленниковым, у них подрастают две очаровательные дочки Елизавета и Стефания.У актрисы есть собственная школа танцев, но вот к актерской карьере она пока не собирается возвращаться.