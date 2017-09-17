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Дарья Сагалова взяла паузу в карьере актрисы

Сегодня, 16:49
Актриса Дарья Сагалова, полюбилась зрителям после участия в сериале "Счастливы вместе", где она сыграла роль Светы Букиной.

Дарья Сагалова взяла паузу в карьере актрисы
Но вот уже на протяжении трех лет поклонники не видят актрису ни в кино, ни в театре. По словам Дарьи, она пока не собирается выходить на сцену в спектаклях, а также сниматься в кино.

Сейчас Сагалова посвящает всю себя семье. Дарья замужем за бизнесменом Константином Масленниковым, у них подрастают две очаровательные дочки Елизавета и Стефания.

Дарья Сагалова взяла паузу в карьере актрисы


У актрисы есть собственная школа танцев, но вот к актерской карьере она пока не собирается возвращаться.

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Ключевые слова: Дарья Сагалова

Количество просмотров: 4 342
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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