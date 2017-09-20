Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Экс-супруг Риз Уизерспун Райан Филипп обвиняется в избиении бывшей девушки

Сегодня, 13:08
Недавно экс-возлюбленная 43-летнего знаменитого актера Райана Филиппа, модель Playboy Элси Хьюитт, написала на него заявление.

Экс-супруг Риз Уизерспун Райан Филипп обвиняется в избиении бывшей девушки
По словам 21-летней девушки, Райан ее ударил и столкнул с лестницы. За это девушка просит взыскать у него миллион долларов в качестве компенсации.

Экс-супруг Риз Уизерспун Райан Филипп обвиняется в избиении бывшей девушки


После того как это стало известно СМИ, Элси опубликовала данную информацию и в своем микроблоге. Большинство подписчиков поддержали модель, но некоторые считают, что она таким образом пытается просто получить большую сумму денег.

Экс-супруг Риз Уизерспун Райан Филипп обвиняется в избиении бывшей девушки

← Кортни Кардашьян произвела фурор плат... Эшли Грэм восхитила фанатов фотографи... →

Ключевые слова: Райан Филипп

Количество просмотров: 858
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Баста унаследовал огромную сумму денег
Райан Филипп заставил тревожиться за себя
Александр Радулов заплатит бывшей жене огромную сумму денег
Пьер Нарцисс пытался дать дочери большую сумму денег
Самое популярное за неделю
Комментарии



Игорь Крутой отреагировал на слух о завершении карьеры Ирины Аллегровой Поклонники творчества популярной певицы Ирины Аллегровой были встревожены, узнав о том, что она приняла решение завершить музыкальную карьеру.
Кейт Миддлтон может не выносить ребенка В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон подрастают двое замечательных детей, Джордж и Шарлотта, а сейчас герцогиня Кембриджская находится в ожидании третьего ребенка.
Эшли Грэм восхитила фанатов фотографией без косметики Востребованная модель Эшли Грэм отличается от большинства моделей несоответствием привычным стандартам красоты.
Экс-супруг Риз Уизерспун Райан Филипп обвиняется в избиении бывшей девушки Недавно экс-возлюбленная 43-летнего знаменитого актера Райана Филиппа, модель Playboy Элси Хьюитт, написала на него заявление.
Кортни Кардашьян произвела фурор платьем-мини Недавно в микроблоге Кортни Кардашьян появилась фотография, которая произвела фурор среди ее подписчиков.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.