После того как это стало известно СМИ, Элси опубликовала данную информацию и в своем микроблоге. Большинство подписчиков поддержали модель, но некоторые считают, что она таким образом пытается просто получить большую сумму денег.
Экс-супруг Риз Уизерспун Райан Филипп обвиняется в избиении бывшей девушки
Сегодня, 13:08
Недавно экс-возлюбленная 43-летнего знаменитого актера Райана Филиппа, модель Playboy Элси Хьюитт, написала на него заявление.
По словам 21-летней девушки, Райан ее ударил и столкнул с лестницы. За это девушка просит взыскать у него миллион долларов в качестве компенсации.
После того как это стало известно СМИ, Элси опубликовала данную информацию и в своем микроблоге. Большинство подписчиков поддержали модель, но некоторые считают, что она таким образом пытается просто получить большую сумму денег.
После того как это стало известно СМИ, Элси опубликовала данную информацию и в своем микроблоге. Большинство подписчиков поддержали модель, но некоторые считают, что она таким образом пытается просто получить большую сумму денег.
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Ключевые слова: Райан Филипп
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Количество просмотров: 858
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Экс-супруг Риз Уизерспун Райан Филипп обвиняется в избиении бывшей девушки Недавно экс-возлюбленная 43-летнего знаменитого актера Райана Филиппа, модель Playboy Элси Хьюитт, написала на него заявление.