Экс-супруг Риз Уизерспун Райан Филипп обвиняется в избиении бывшей девушки

По словам 21-летней девушки, Райан ее ударил и столкнул с лестницы. За это девушка просит взыскать у него миллион долларов в качестве компенсации.После того как это стало известно СМИ, Элси опубликовала данную информацию и в своем микроблоге. Большинство подписчиков поддержали модель, но некоторые считают, что она таким образом пытается просто получить большую сумму денег.