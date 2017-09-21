Позже выяснилось, что Бен и Дженнифер встретились ради детского праздника одного из своих детей. В таком случае отношениям бывших супругов можно просто позавидовать.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек снова проводят время вместе
Сегодня, 12:18
Отношения бывших супругов Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер до сих пор остаются не до конца ясными для фанатов.
Сначала актеры подают на развод, а потом воссоединяются, а затем все таки расходятся. На днях же их снова видели вместе в парке вместе с детьми. Фанаты уже были уверены в том, что у Бена все серьезно в отношениях с новой возлюбленной, а теперь все оказалось непонятным.
Позже выяснилось, что Бен и Дженнифер встретились ради детского праздника одного из своих детей. В таком случае отношениям бывших супругов можно просто позавидовать.
Позже выяснилось, что Бен и Дженнифер встретились ради детского праздника одного из своих детей. В таком случае отношениям бывших супругов можно просто позавидовать.
← У Гуфа возник конфликт с новым супруго...
Ключевые слова: Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA, Российская газета
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Автор фото: Instagram, GRAZIA, Российская газета
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