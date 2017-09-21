Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек снова проводят время вместе

Сначала актеры подают на развод, а потом воссоединяются, а затем все таки расходятся. На днях же их снова видели вместе в парке вместе с детьми. Фанаты уже были уверены в том, что у Бена все серьезно в отношениях с новой возлюбленной, а теперь все оказалось непонятным.Позже выяснилось, что Бен и Дженнифер встретились ради детского праздника одного из своих детей. В таком случае отношениям бывших супругов можно просто позавидовать.