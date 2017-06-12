Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости

Пока Ольга Бузова продолжает стремительно завоевывать мир российского шоубизнеса, ставя один рекорд популярности за другим, её сестра Анна по-прежнему остается в тени. Однако её личный блог также набирает популярность, ведь его подписчики еле успевают просматривать всё новые снимки.Как оказалось, Анна считает себя зависимой от соцсетей, в чём и призналась в подписи к очередному кадру: "Сейчас в ход пойдёт недельный запас фотографий. А если серьёзно, то в очередной раз убедилась, как сильно завишу от социальных сетей... как будто отрезана от мира". Судя по нарастающему количеству фотографий, бороться со своим пристрастием Анна пока не собирается.