Как оказалось, Анна считает себя зависимой от соцсетей, в чём и призналась в подписи к очередному кадру: "Сейчас в ход пойдёт недельный запас фотографий. А если серьёзно, то в очередной раз убедилась, как сильно завишу от социальных сетей... как будто отрезана от мира". Судя по нарастающему количеству фотографий, бороться со своим пристрастием Анна пока не собирается.
Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости
Сегодня, 16:59
Сестра скандальной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна сделала неожиданное признание.
Пока Ольга Бузова продолжает стремительно завоевывать мир российского шоубизнеса, ставя один рекорд популярности за другим, её сестра Анна по-прежнему остается в тени. Однако её личный блог также набирает популярность, ведь его подписчики еле успевают просматривать всё новые снимки.
Как оказалось, Анна считает себя зависимой от соцсетей, в чём и призналась в подписи к очередному кадру: "Сейчас в ход пойдёт недельный запас фотографий. А если серьёзно, то в очередной раз убедилась, как сильно завишу от социальных сетей... как будто отрезана от мира". Судя по нарастающему количеству фотографий, бороться со своим пристрастием Анна пока не собирается.
Как оказалось, Анна считает себя зависимой от соцсетей, в чём и призналась в подписи к очередному кадру: "Сейчас в ход пойдёт недельный запас фотографий. А если серьёзно, то в очередной раз убедилась, как сильно завишу от социальных сетей... как будто отрезана от мира". Судя по нарастающему количеству фотографий, бороться со своим пристрастием Анна пока не собирается.
← Джанет Джексон продолжает стремитель...
Ключевые слова: Ольга Бузова, Анна Бузова
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости Сестра скандальной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна сделала неожиданное признание.
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