Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости

Сегодня, 16:59
Сестра скандальной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна сделала неожиданное признание.

Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости
Пока Ольга Бузова продолжает стремительно завоевывать мир российского шоубизнеса, ставя один рекорд популярности за другим, её сестра Анна по-прежнему остается в тени. Однако её личный блог также набирает популярность, ведь его подписчики еле успевают просматривать всё новые снимки.

Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости


Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости


Как оказалось, Анна считает себя зависимой от соцсетей, в чём и призналась в подписи к очередному кадру: "Сейчас в ход пойдёт недельный запас фотографий. А если серьёзно, то в очередной раз убедилась, как сильно завишу от социальных сетей... как будто отрезана от мира". Судя по нарастающему количеству фотографий, бороться со своим пристрастием Анна пока не собирается.

Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости


Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости

← Джанет Джексон продолжает стремитель...

Ключевые слова: Ольга Бузова, Анна Бузова

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анна Бузова сообщила об изменениях в характере сестры после развода
Сестра Ольги Бузовой ответила на новость о разрыве с возлюбленным
Младшая сестра Ольги Бузовой рассказала об отношениях с сестрой
Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди
Самое популярное за неделю
Комментарии



Сестра Ольги Бузовой откровенно рассказала о своей зависимости Сестра скандальной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна сделала неожиданное признание.
Джанет Джексон продолжает стремительно терять вес Певица Джанет Джексон невероятно быстро избавляется от лишних килограммов.
Модель plus-size Эшли Грэм призналась в любви к Ким Кардашьян Самая известная пышнотелая модель Эшли Грэм восхищается Ким Кардашьян.
Елену Малышеву сложно узнать из-за неудачной пластики В Сети вот уже несколько дней активно обсуждают снимок знаменитого теледоктора Елены Малышевой.
Сын Эвелины Бледанс до сих пор не знает о расставании родителей Совсем недавно общественность узнала о разводе актрисы Эвелины Бледанс с мужем Александром Семиным.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.