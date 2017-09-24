Только недавно Мария Порошина решилась высказаться об измене Гоши Куценко

Оказалось, что мужчина изменил своей супруге, что она просто не смогла ему простить. И вот спустя некоторое время Мария решила тоже прокомментировать эту ситуацию.«Я не знаю, прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно — как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты», — считает Порошина.Долгие годы звездная пара Куценко и Порошиной считалась одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, и их развод удивил многих.