Только недавно Мария Порошина решилась высказаться об измене Гоши Куценко

Посетив программу "Секрет на миллион", актер Гоша Куценко в разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой признался, почему они с Марией Порошиной развелись.
Оказалось, что мужчина изменил своей супруге, что она просто не смогла ему простить. И вот спустя некоторое время Мария решила тоже прокомментировать эту ситуацию.
«Я не знаю, прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно — как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты», — считает Порошина.
Долгие годы звездная пара Куценко и Порошиной считалась одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, и их развод удивил многих.
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