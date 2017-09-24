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Только недавно Мария Порошина решилась высказаться об измене Гоши Куценко

Вчера, 19:27
Посетив программу "Секрет на миллион", актер Гоша Куценко в разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой признался, почему они с Марией Порошиной развелись.

Только недавно Мария Порошина решилась высказаться об измене Гоши Куценко
Оказалось, что мужчина изменил своей супруге, что она просто не смогла ему простить. И вот спустя некоторое время Мария решила тоже прокомментировать эту ситуацию.

Только недавно Мария Порошина решилась высказаться об измене Гоши Куценко


«Я не знаю, прошло много времени, и сегодня у меня совершенно иной взгляд. Но на тот момент я сделала все правильно — как велели душа и мое восприятие отношений Ромео и Джульетты», — считает Порошина.

Долгие годы звездная пара Куценко и Порошиной считалась одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе, и их развод удивил многих.

Только недавно Мария Порошина решилась высказаться об измене Гоши Куценко

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Ключевые слова: Мария Порошина, Гоша Куценко

Количество просмотров: 6 552
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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