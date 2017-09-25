Певица Юля Паршута представила сочный клип на песню "Почему дождь"

В новом видео Паршута не только продемонстрировала креативный макияж со стрелками на веках.Но и представила очень эффектные наряды.Конечно, в обычной жизни в Москве надеть такой на улицу было бы довольно странно, но определенно Юля нашла свой стиль.А по цитате Паршуты заметно, что для неё эта история очень личная:"Мы так близко и в то же время так далеко. Параллельная реальность социальных сетей транслирует меня. Меня ли?Снова идёт дождь, осенняя тревога тянет в своё путешествие без видимого конца.Перебираю боль воспоминаний, алчно впиваясь в нее кончиками искусанных пальцев. Сегодня все, в последний раз. И завтра…Слышишь? Я хочу объяснить и рассказать свою историю. Но ты не поймешь. Мы так много об этом НЕ говорили.Звонок. Молчание в словах. А это мы уже слышали.Я знаю, что если я вернусь, то ты останешься таким же. И я не изменюсь.Я не хотела уходить, но боль рвала изнутри.Мое безразличие теперь лечит от твоего. Нормально справляется. Кэш очищен.Аккумулятор разряжен. Дождь. Почему?"- пишет Юля.Что ж, давайте и мы оценим эту сочную и такую яркую новинку "Почему дождь":