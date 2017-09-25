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Певица Юля Паршута представила сочный клип на песню "Почему дождь"

Вчера, 18:38
Певица Юля Паршута не перестаёт удивлять кардинальными переменами в стили и внешнем виде. 20 сентября 2017 года на канале Юлии в Youtube состоялась презентация нового клипа на песню "Почему дождь".

Певица Юля Паршута представила сочный клип на песню "Почему дождь"
В новом видео Паршута не только продемонстрировала креативный макияж со стрелками на веках.

Певица Юля Паршута представила сочный клип на песню "Почему дождь"


Но и представила очень эффектные наряды.

Певица Юля Паршута представила сочный клип на песню "Почему дождь"


Певица Юля Паршута представила сочный клип на песню "Почему дождь"


Конечно, в обычной жизни в Москве надеть такой на улицу было бы довольно странно, но определенно Юля нашла свой стиль.

Певица Юля Паршута представила сочный клип на песню "Почему дождь"


А по цитате Паршуты заметно, что для неё эта история очень личная:

"Мы так близко и в то же время так далеко. Параллельная реальность социальных сетей транслирует меня. Меня ли?
Снова идёт дождь, осенняя тревога тянет в своё путешествие без видимого конца.
Перебираю боль воспоминаний, алчно впиваясь в нее кончиками искусанных пальцев. Сегодня все, в последний раз. И завтра…
Слышишь? Я хочу объяснить и рассказать свою историю. Но ты не поймешь. Мы так много об этом НЕ говорили.
Звонок. Молчание в словах. А это мы уже слышали.
Я знаю, что если я вернусь, то ты останешься таким же. И я не изменюсь.
Я не хотела уходить, но боль рвала изнутри.
Мое безразличие теперь лечит от твоего. Нормально справляется. Кэш очищен.
Аккумулятор разряжен. Дождь. Почему?"

- пишет Юля.

Что ж, давайте и мы оценим эту сочную и такую яркую новинку "Почему дождь":


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Ключевые слова: Юлия Паршута

Количество просмотров: 4 498
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба Юлии Паршута

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