Певица Юля Паршута представила сочный клип на песню "Почему дождь"

Но и представила очень эффектные наряды.
Конечно, в обычной жизни в Москве надеть такой на улицу было бы довольно странно, но определенно Юля нашла свой стиль.
А по цитате Паршуты заметно, что для неё эта история очень личная:
"Мы так близко и в то же время так далеко. Параллельная реальность социальных сетей транслирует меня. Меня ли?
Снова идёт дождь, осенняя тревога тянет в своё путешествие без видимого конца.
Перебираю боль воспоминаний, алчно впиваясь в нее кончиками искусанных пальцев. Сегодня все, в последний раз. И завтра…
Слышишь? Я хочу объяснить и рассказать свою историю. Но ты не поймешь. Мы так много об этом НЕ говорили.
Звонок. Молчание в словах. А это мы уже слышали.
Я знаю, что если я вернусь, то ты останешься таким же. И я не изменюсь.
Я не хотела уходить, но боль рвала изнутри.
Мое безразличие теперь лечит от твоего. Нормально справляется. Кэш очищен.
Аккумулятор разряжен. Дождь. Почему?"
- пишет Юля.
Что ж, давайте и мы оценим эту сочную и такую яркую новинку "Почему дождь":