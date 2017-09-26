Теона Дольникова почтила память покойного избранника

Вчера, 25 сентября, ему было исполнился 31 год, и Теона не могла не почтить память бывшего возлюбленного. Она благодарна ему за встречу со своим супругом Максимом Щеголевым.«С днем рождения, мой енотик, спасибо тебе за все... За все, чему ты меня научил, за то, кем для меня был. Теперь ты там, где мы все однажды обязательно встретимся. Лети, мой родной, мой прекрасный Никита, и свети нам всем оттуда... Татьяна Григорьевна тоскует по тебе.Нам тебя всем очень не хватает… А еще спасибо тебе за Максима и за Лучика, без тебя этой встречи бы не было», – написала Дольникова.Стоит отметить, что смерть Никиты Быченкова была неожиданной для всех, так как он старался вести здоровый образ жизни, а Теона очень переживала потерю любимого человека.