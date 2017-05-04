Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице

Вчера, 16:18
Трагическая новость шокировала всех телезрителей и поклонников творчества актрисы Натальи Юнниковой.

37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице
Несколько дней назад российские издания облетела новость о том, что актриса и модель Наталья Юнникова была экстренно госпитализирована после падения в собственной квартире - она сильно ударилась головой. Диагноз врачей - обширное кровоизлияние в мозг, звезду ввели в состояние искусственной комы, из которой она так и не вышла. Сегодня Юнниковой не стало.

37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице


37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице


Помимо звездной роли в "Возвращении Мухтара", Наталья снялась в таких сериалах, как "Кухня", "Огни большого города", "Паутина", "Ермоловы", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Татьянин день". У актрисы остался 11-летний сын.

37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице

← Дочь Веры Брежневой поделилась откров... Дженнифер Энистон раскритиковали за н... →

Ключевые слова: Наталья Юнникова

Количество просмотров: 7 163
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, ntv.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Вера Глаголева скончалась после долгой болезни
Аллу Пугачеву экстренно прооперировали в Москве
Наталья Гусева снова вышла замуж
Беременная Анастасия Стоцкая оказалась в больнице
Самое популярное за неделю
Комментарии



Ксения Собчак шокировала подписчиков нелепым образом из 90-х годов Телеведущая Ксения Собчак обновила свой блог странным снимком.
Колумнист и телеведущая Наталья Буткевич представила фотосессию для L'Officiel Известная телеведущая и колумнист Наталья Буткевич украсила собой осеннюю обложку журнала L'Officiel Hommes Latvia.
Константин Хабенский показал подросшего сына Актер Константин Хабенский устроил для своего наследника грандиозный праздник на 10-й день рождения.
Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид Актрису Дженнифер Энистон захлестнула волна критики её внешнего вида.
37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице Трагическая новость шокировала всех телезрителей и поклонников творчества актрисы Натальи Юнниковой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.