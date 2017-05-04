Помимо звездной роли в "Возвращении Мухтара", Наталья снялась в таких сериалах, как "Кухня", "Огни большого города", "Паутина", "Ермоловы", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Татьянин день". У актрисы остался 11-летний сын.
37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице
Вчера, 16:18
Трагическая новость шокировала всех телезрителей и поклонников творчества актрисы Натальи Юнниковой.
Несколько дней назад российские издания облетела новость о том, что актриса и модель Наталья Юнникова была экстренно госпитализирована после падения в собственной квартире - она сильно ударилась головой. Диагноз врачей - обширное кровоизлияние в мозг, звезду ввели в состояние искусственной комы, из которой она так и не вышла. Сегодня Юнниковой не стало.
Помимо звездной роли в "Возвращении Мухтара", Наталья снялась в таких сериалах, как "Кухня", "Огни большого города", "Паутина", "Ермоловы", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Татьянин день". У актрисы остался 11-летний сын.
Помимо звездной роли в "Возвращении Мухтара", Наталья снялась в таких сериалах, как "Кухня", "Огни большого города", "Паутина", "Ермоловы", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Татьянин день". У актрисы остался 11-летний сын.
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Ключевые слова: Наталья Юнникова
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Количество просмотров: 7 163
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, ntv.ru
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Автор фото: instagram, vk.com, ntv.ru
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