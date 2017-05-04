37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице

Несколько дней назад российские издания облетела новость о том, что актриса и модель Наталья Юнникова была экстренно госпитализирована после падения в собственной квартире - она сильно ударилась головой. Диагноз врачей - обширное кровоизлияние в мозг, звезду ввели в состояние искусственной комы, из которой она так и не вышла. Сегодня Юнниковой не стало.Помимо звездной роли в "Возвращении Мухтара", Наталья снялась в таких сериалах, как "Кухня", "Огни большого города", "Паутина", "Ермоловы", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Татьянин день". У актрисы остался 11-летний сын.