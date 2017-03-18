Пользователи сети уже отметили, что Ваня очень похож на свою маму Анастасию. Напомним, что первая супруга актера скончалась в декабре 2008 года после трёх лет борьбы с раком головного мозга, ей было 33 года.
Константин Хабенский показал подросшего сына
Вчера, 17:03
Актер Константин Хабенский устроил для своего наследника грандиозный праздник на 10-й день рождения.
Снимки сына популярного актера Ивана появляются довольно редко, поэтому каждый свежий кадр сразу же разлетается по многим изданиям. В честь первого юбилея мальчика, Хабенский устроил для сына роскошный праздник в стиле фильмов о Гарри Поттере, ради чего был арендован целый ресторан в центре столицы.
Пользователи сети уже отметили, что Ваня очень похож на свою маму Анастасию. Напомним, что первая супруга актера скончалась в декабре 2008 года после трёх лет борьбы с раком головного мозга, ей было 33 года.
Пользователи сети уже отметили, что Ваня очень похож на свою маму Анастасию. Напомним, что первая супруга актера скончалась в декабре 2008 года после трёх лет борьбы с раком головного мозга, ей было 33 года.
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Ключевые слова: Константин Хабенский
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Количество просмотров: 2 379
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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