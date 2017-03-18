Константин Хабенский показал подросшего сына

Снимки сына популярного актера Ивана появляются довольно редко, поэтому каждый свежий кадр сразу же разлетается по многим изданиям. В честь первого юбилея мальчика, Хабенский устроил для сына роскошный праздник в стиле фильмов о Гарри Поттере, ради чего был арендован целый ресторан в центре столицы.Пользователи сети уже отметили, что Ваня очень похож на свою маму Анастасию. Напомним, что первая супруга актера скончалась в декабре 2008 года после трёх лет борьбы с раком головного мозга, ей было 33 года.