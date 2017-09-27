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Бывшая жена Дмитрия Тарасова оценила музыкальные способности Ольги Бузовой

Сегодня, 11:45
На микроблог бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова Оксаны Осинкиной подписано большое количество пользователей соцсети.

Бывшая жена Дмитрия Тарасова оценила музыкальные способности Ольги Бузовой
Теперь же фолловеры интересуются мнением Оксаны касательно творчества Ольги Бузовой. Женщина признается, что ей нравятся песни Ольги, но вот вокал девушке не помешало бы подтянуть.

Бывшая жена Дмитрия Тарасова оценила музыкальные способности Ольги Бузовой


«У меня нет к Оле никаких обид, скорее наоборот. По поводу последней песни Оли – мне понравился клип, она красивая в красной шляпе, она молодец. Но у нее голос человека, который болен гайморитом. Ну простите, ребята. Хорошо к ней отношусь, но голос надо подтянуть… Я Ольгу не обижаю, она в порядке, только голос надо подтянуть… Да, Ольга звезда. Нет, я с ней не общаюсь, но слежу за ее творчеством», – считает Осинкина.

Стоит отметить, что на Ольгу Бузову многие набрасывают с критикой, среди которых есть и довольно известные персоны, но тем не менее Ольга старается никого не слушать и продолжает продвигать свою сольную карьеру.

Бывшая жена Дмитрия Тарасова оценила музыкальные способности Ольги Бузовой

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Ключевые слова: Ольга Бузова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Бывшая жена Дмитрия Тарасова оценила музыкальные способности Ольги Бузовой На микроблог бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова Оксаны Осинкиной подписано большое количество пользователей соцсети.
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