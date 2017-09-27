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Ким Кардашьян высказалась об интересном положении Кайли

Сегодня, 12:29
В Сети вот уже на протяжении нескольких дней активно обсуждается возможная беременность 20-летней Кайли Дженнер.

Ким Кардашьян высказалась об интересном положении Кайли
Но ни сама девушка, ни предполагаемый отец ее будущего ребенка, Трэвис Скотт, эту новость пока не прокомментировали. Но Ким Кардашьян на своей страницей в соцсети оставила публикацию, ссылаясь на одну из статей, в которой говорится об интересном положении ее сестры.

Ким Кардашьян высказалась об интересном положении Кайли


"Похоже на фальшивую историю», — сообщила Кардашьян.

Таким образом Ким еще больше запутала фанатов, теперь же поклонники гадают, правдива ли информация о беременности Кайли, и ждут подробностей.

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Кайли Дженнер

Количество просмотров: 3 289
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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