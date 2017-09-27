Ким Кардашьян высказалась об интересном положении Кайли

Но ни сама девушка, ни предполагаемый отец ее будущего ребенка, Трэвис Скотт, эту новость пока не прокомментировали. Но Ким Кардашьян на своей страницей в соцсети оставила публикацию, ссылаясь на одну из статей, в которой говорится об интересном положении ее сестры."Похоже на фальшивую историю», — сообщила Кардашьян.Таким образом Ким еще больше запутала фанатов, теперь же поклонники гадают, правдива ли информация о беременности Кайли, и ждут подробностей.