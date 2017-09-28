У 33-летней девушки уже четвертый месяц беременности, отцом будущего ребенка Хлои стал баскетболист Тристан Томпсон. Будущие родители пока не знают пол ребенка, но действительно счастливы в ожидании первенца.
И снова в семействе Кардашьян-Дженнер грядет прибавление
Сегодня, 11:50
В последнее время семейство Кардашьян-Дженнер активно обсуждается в социальной сети.
Сначала появилась информация о рождении третьего ребенка в семье Ким Кардашьян, потом стало известно о беременности Кайли Дженнер. Теперь же западные таблоиды сообщают, что Хлои Кардашьян находится в положении.
У 33-летней девушки уже четвертый месяц беременности, отцом будущего ребенка Хлои стал баскетболист Тристан Томпсон. Будущие родители пока не знают пол ребенка, но действительно счастливы в ожидании первенца.
У 33-летней девушки уже четвертый месяц беременности, отцом будущего ребенка Хлои стал баскетболист Тристан Томпсон. Будущие родители пока не знают пол ребенка, но действительно счастливы в ожидании первенца.
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Ключевые слова: Хлои Кардашьян
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Количество просмотров: 260
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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