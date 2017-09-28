И снова в семействе Кардашьян-Дженнер грядет прибавление

Сначала появилась информация о рождении третьего ребенка в семье Ким Кардашьян, потом стало известно о беременности Кайли Дженнер. Теперь же западные таблоиды сообщают, что Хлои Кардашьян находится в положении.У 33-летней девушки уже четвертый месяц беременности, отцом будущего ребенка Хлои стал баскетболист Тристан Томпсон. Будущие родители пока не знают пол ребенка, но действительно счастливы в ожидании первенца.