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И снова в семействе Кардашьян-Дженнер грядет прибавление

Сегодня, 11:50
В последнее время семейство Кардашьян-Дженнер активно обсуждается в социальной сети.

И снова в семействе Кардашьян-Дженнер грядет прибавление
Сначала появилась информация о рождении третьего ребенка в семье Ким Кардашьян, потом стало известно о беременности Кайли Дженнер. Теперь же западные таблоиды сообщают, что Хлои Кардашьян находится в положении.

И снова в семействе Кардашьян-Дженнер грядет прибавление


У 33-летней девушки уже четвертый месяц беременности, отцом будущего ребенка Хлои стал баскетболист Тристан Томпсон. Будущие родители пока не знают пол ребенка, но действительно счастливы в ожидании первенца.

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Ключевые слова: Хлои Кардашьян

Количество просмотров: 260
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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