Роберта Паттинсона напрягает излишнее внимание

Но сам актер жалуется на то, что не любит излишнее внимание к собственной персоне. Именно поэтому он принял решение переехать в Лондон из Нью-Йорка.«Я не против тех, кто подходит и заговаривает, просит автограф или сфотографироваться вместе. Но вот эти следящие на расстоянии, издалека… Их я выношу с трудом. На жизнь совсем не похоже. Постоянно прячешься, чувствуешь себя объектом охоты. Особенно неприятно переживать что-то подобное в Нью-Йорке — там ведь действительно не спрячешься от чужих глаз. Не город, а стресс. Поэтому я в Лондон и вернулся», - признался Роберт.По словам Паттинсона, в Нью-Йорке слишком много людей хотят с ним побеседовать или просто наблюдают со стороны, а в Лондоне в этом плане поспокойнее.