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Роберта Паттинсона напрягает излишнее внимание

Сегодня, 12:01
Благодаря роли вампира Эдварда Каллена в саге "Сумерки", Роберт Паттинсон получил широкую известность по всему миру.

Роберта Паттинсона напрягает излишнее внимание
Но сам актер жалуется на то, что не любит излишнее внимание к собственной персоне. Именно поэтому он принял решение переехать в Лондон из Нью-Йорка.

Роберта Паттинсона напрягает излишнее внимание


«Я не против тех, кто подходит и заговаривает, просит автограф или сфотографироваться вместе. Но вот эти следящие на расстоянии, издалека… Их я выношу с трудом. На жизнь совсем не похоже. Постоянно прячешься, чувствуешь себя объектом охоты. Особенно неприятно переживать что-то подобное в Нью-Йорке — там ведь действительно не спрячешься от чужих глаз. Не город, а стресс. Поэтому я в Лондон и вернулся», - признался Роберт.

По словам Паттинсона, в Нью-Йорке слишком много людей хотят с ним побеседовать или просто наблюдают со стороны, а в Лондоне в этом плане поспокойнее.

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Ключевые слова: Роберт Паттинсон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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