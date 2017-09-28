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Супруга покойного Хью Хефнера осталась без многомиллионного наследства

Сегодня, 02:12
Накануне стало известно о смерти знаменитого основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

Супруга покойного Хью Хефнера осталась без многомиллионного наследства
С уходом 91-летнего Хью Хефнера закончилась целая эпоха - эпоха сексуальной революции, начавшаяся после 1953-го года и первого номера Playboy с незабываемой Мэрилин Монро на обложке, эпоха перемен в издательском деле, когда в казалось развлекательном мужском журнале печатались культовые писатели своего времени, и, конечно, эпоха грандиозных вечеринок, размах которых, пожалуй, ещё никому не удалось повторить.

Супруга покойного Хью Хефнера осталась без многомиллионного наследства


Супруга покойного Хью Хефнера осталась без многомиллионного наследства


Супруга покойного Хью Хефнера осталась без многомиллионного наследства


Хефнер был женат трижды, у него четверо детей. Именно дети будут теперь распоряжаться журналом и состоянием в 43 миллиона долларов. Супруга Хью Кристал, которая моложе его на 60 лет, не получит ничего. Интересно, что Кристал, в отличие от СМИ, заранее знала, что в случае смерти мужа ей не придется рассчитывать на его деньги - такой пункт был в брачном договоре, подписанном будущей невестой в 2012 году.

Супруга покойного Хью Хефнера осталась без многомиллионного наследства


Супруга покойного Хью Хефнера осталась без многомиллионного наследства


Согласно желанию самого Хефнера, он будет похоронен рядом с могилой Мэрилин Монро.

Супруга покойного Хью Хефнера осталась без многомиллионного наследства

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Ключевые слова: Хью Хефнер

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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