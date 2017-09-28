Супруга покойного Хью Хефнера осталась без многомиллионного наследства

С уходом 91-летнего Хью Хефнера закончилась целая эпоха - эпоха сексуальной революции, начавшаяся после 1953-го года и первого номера Playboy с незабываемой Мэрилин Монро на обложке, эпоха перемен в издательском деле, когда в казалось развлекательном мужском журнале печатались культовые писатели своего времени, и, конечно, эпоха грандиозных вечеринок, размах которых, пожалуй, ещё никому не удалось повторить.Хефнер был женат трижды, у него четверо детей. Именно дети будут теперь распоряжаться журналом и состоянием в 43 миллиона долларов. Супруга Хью Кристал, которая моложе его на 60 лет, не получит ничего. Интересно, что Кристал, в отличие от СМИ, заранее знала, что в случае смерти мужа ей не придется рассчитывать на его деньги - такой пункт был в брачном договоре, подписанном будущей невестой в 2012 году.Согласно желанию самого Хефнера, он будет похоронен рядом с могилой Мэрилин Монро.