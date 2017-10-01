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Максим Фадеев подумывает о серьезных изменениях в группе Серебро

Сегодня, 13:23
Группа "Серебро" смогла завоевать любовь поклонников, но каждый уход участницы группы из коллектива становится полной неожиданностью для всех.

Максим Фадеев подумывает о серьезных изменениях в группе Серебро
Недавно стало известно, что группу решила покинуть Полина Фаворская. Теперь же Максим Фадеев думает о том, как сложится судьба коллектива в будущем, так как частый уход солисток порождает немало проблем.

Максим Фадеев подумывает о серьезных изменениях в группе Серебро


«Я знаю, что должен принимать решение. И каждый день размышляю, как поступить, чтобы не ошибиться. Нас больше месяца каждый день спрашивают - будем ли мы искать третью солистку? Скажу честно, когда я создавал герлз бенд, я знал, что это будет непросто. Но чтобы настолько. Принцип «треугольника» порождает конфликты, недопонимания, примирения. Сейчас задумываюсь, может не стоит искать третью участницу? Две солистки в группе — это не так уж и плохо», - поделился Фадеев.

В коллективе нередко возникают конфликты между участницами, поэтому теперь Максим думает, как лучшим способом решить эту проблему.

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Ключевые слова: Максим Фадеев, Серебро

Количество просмотров: 741
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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