Максим Фадеев подумывает о серьезных изменениях в группе Серебро

Недавно стало известно, что группу решила покинуть Полина Фаворская. Теперь же Максим Фадеев думает о том, как сложится судьба коллектива в будущем, так как частый уход солисток порождает немало проблем.«Я знаю, что должен принимать решение. И каждый день размышляю, как поступить, чтобы не ошибиться. Нас больше месяца каждый день спрашивают - будем ли мы искать третью солистку? Скажу честно, когда я создавал герлз бенд, я знал, что это будет непросто. Но чтобы настолько. Принцип «треугольника» порождает конфликты, недопонимания, примирения. Сейчас задумываюсь, может не стоит искать третью участницу? Две солистки в группе — это не так уж и плохо», - поделился Фадеев.В коллективе нередко возникают конфликты между участницами, поэтому теперь Максим думает, как лучшим способом решить эту проблему.