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Ксения Бородина хочет уговорить супруга переехать в Китай

Сегодня, 13:52
Известная телеведущая Ксения Бородина большую часть жизни прожила в Москве.

Ксения Бородина хочет уговорить супруга переехать в Китай
Хотя мама уговаривала ее переехать к ней на остров Капри, Ксения была непреклонна, да и учеба в Англии не заставила ее уехать из России. Недавно же Бородина провела некоторое время в Китае и искренне полюбила эту страну.

Ксения Бородина хочет уговорить супруга переехать в Китай


«Прилечу в Москву и буду уговаривать мужа переехать в Китай. Ну если честно, то я иногда думаю что можно было бы в один день собраться и переехать всей семьей. Дети будут говорить на английском, как на родном языке, общаться с людьми разных культур. В конце концов будут жить, потому что в Москве жить тяжело, вообще иногда ощущение что мы не живем, а существуем», — сообщила телеведущая.

По словам Ксении, ее удивило насколько китайцы - открытый народ, она никуда не спешат, но тем не менее все успевают.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 2 418
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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