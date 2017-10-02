Ксения Бородина хочет уговорить супруга переехать в Китай

Хотя мама уговаривала ее переехать к ней на остров Капри, Ксения была непреклонна, да и учеба в Англии не заставила ее уехать из России. Недавно же Бородина провела некоторое время в Китае и искренне полюбила эту страну.«Прилечу в Москву и буду уговаривать мужа переехать в Китай. Ну если честно, то я иногда думаю что можно было бы в один день собраться и переехать всей семьей. Дети будут говорить на английском, как на родном языке, общаться с людьми разных культур. В конце концов будут жить, потому что в Москве жить тяжело, вообще иногда ощущение что мы не живем, а существуем», — сообщила телеведущая.По словам Ксении, ее удивило насколько китайцы - открытый народ, она никуда не спешат, но тем не менее все успевают.