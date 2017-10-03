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Полина Гагарина приняла участие в обнаженной фотосессии ради новой композиции

Сегодня, 10:20
На днях известная певица Полина Гагарина, ставшая мамой второй раз этой весной, презентовала новую композицию под названием "Обезоружена".

Полина Гагарина приняла участие в обнаженной фотосессии ради новой композиции
Для обложки сингла Полину снимал ее супруг, фотограф Дмитрий Исхаков. На снимке Гагарина позирует полностью обнаженной, что нисколько не смущает ее мужа.

Полина Гагарина приняла участие в обнаженной фотосессии ради новой композиции


«Вот эту фотографию я особенно люблю. А еще сильнее потому, что она стала обложкой нового сингла Полины «Обезоружена». Этот снимок нереально точно отражает название песни, на наш взгляд. Кроме того, всегда мечтал сделать такую фотографию. Спасибо Полюшке за храбрость и решительность сделать этот кадр обложкой. Ясный же пень, что сейчас начнется: «Ты же мать», «Срамота», «Как не стыдно». Если решите такое написать, лучше сразу сами отпишитесь, не тратьте время», – сообщил Дмитрий в соцсети.

Поклонники положительно оценили откровенный кадр, как всегда восхитившись внешним видом исполнительницы, сумевшей всего за полгода вернуть былые формы.

Полина Гагарина приняла участие в обнаженной фотосессии ради новой композиции

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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