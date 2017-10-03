Лариса Гузеева поспешила пресечь разговоры о своей внешности

Сама звезда призналась, что заметно прибавила в весе, но это не успокоило недоброжелателей. В итоге терпение Ларисы лопнуло, и она решила пресечь все разговоры о ее лишних килограммах.«Значит так... недорогие не друзья, я в курсе сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю, если ещё раз какая- нибудь погань посмеет испражниться на моей странице- прокляну. А глаз, как говорила моя соседка, у меня ЧИЖОЛЫЙ. А всем моим прекрасным друзьям , как всегда радости», - сообщила Гузеева.Напомним, что телеведущую засняли во время отпуска в Болгарии, когда она нежилась под жарким солнцем в купальнике. Эта фотография моментально распространилась в Сети и вызвала негодование поклонников телеведущей.