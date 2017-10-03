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Лариса Гузеева поспешила пресечь разговоры о своей внешности

Сегодня, 11:39
Некоторое время назад активно обсуждались фотографии папарацци, которые запечатлели телеведущую Ларису Гузееву во время отдыха.

Лариса Гузеева поспешила пресечь разговоры о своей внешности
Сама звезда призналась, что заметно прибавила в весе, но это не успокоило недоброжелателей. В итоге терпение Ларисы лопнуло, и она решила пресечь все разговоры о ее лишних килограммах.

Лариса Гузеева поспешила пресечь разговоры о своей внешности


«Значит так... недорогие не друзья, я в курсе сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю, если ещё раз какая- нибудь погань посмеет испражниться на моей странице- прокляну. А глаз, как говорила моя соседка, у меня ЧИЖОЛЫЙ. А всем моим прекрасным друзьям , как всегда радости», - сообщила Гузеева.

Напомним, что телеведущую засняли во время отпуска в Болгарии, когда она нежилась под жарким солнцем в купальнике. Эта фотография моментально распространилась в Сети и вызвала негодование поклонников телеведущей.

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Ключевые слова: Лариса Гузеева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Лариса Гузеева поспешила пресечь разговоры о своей внешности Некоторое время назад активно обсуждались фотографии папарацци, которые запечатлели телеведущую Ларису Гузееву во время отдыха.
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