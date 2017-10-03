Галина Ржаксенская собрала подруг на вечеринке в честь будущего ребенка

На данный момент у девушки 37-я неделя беременности, и Галина решила собрать подруг и организовала вечеринку в честь будущего малыша. Ржаксенская подошла к этому оригинально и позвала подруг в кулинарную студию.«К сожалению, не все мои приятельницы смогли приехать, так как осень и некоторые простудились. Они решили остаться дома, чтобы уберечь меня от вирусов, - поделилась будущая мама. – Обычно на такие праздники будущие мамы снимают лофты, где просто болтают с гостями.Но мне с моим темпераментом это показалось очень скучным. Я люблю готовить, да и многие потом сказали, что не зря пришли – мы весело провели время и получили полезные навыки!»Галина признается, что очень переживает перед родами и чувствует, что ребенок появится раньше срока, поэтому уже морально подготовилась к тому, чтобы отправиться в роддом.