Юлия Волкова организовала дочери роскошный праздник на день рождения

Исполнительница решила организовать на день рождения дочери праздник, собрав ее подруг. Торжество было в стиле "Девушка с обложки" с красной ковровой дорожкой, по которой прошлась не только именинница, но и ее подруги.«В этот раз наш праздник был в стиле "Девочка с обложки": Вику ждал сюрприз прямо на входе - баннер с её фотографией и ковровая дорожка! Очень здорово, что сейчас можно устраивать детям такие необычные Дни Рождения: у нас был профессиональный визажист, показ мод, мастер-класс по хип-хопу от классного танцора, любимая всеми бумажная дискотека и многое другое», — поделилась Волкова.Девочкам праздник очень понравился, а как могло быть иначе, если на торжестве даже присутствовал профессиональный визажист, который делал девочкам макияж.