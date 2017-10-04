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Юлия Волкова организовала дочери роскошный праздник на день рождения

Сегодня, 12:14
Несколько дней назад дочери популярной певицы и экс-солистки группы Тату Юлии Волковой исполнилось 13 лет.

Юлия Волкова организовала дочери роскошный праздник на день рождения
Исполнительница решила организовать на день рождения дочери праздник, собрав ее подруг. Торжество было в стиле "Девушка с обложки" с красной ковровой дорожкой, по которой прошлась не только именинница, но и ее подруги.

Юлия Волкова организовала дочери роскошный праздник на день рождения


«В этот раз наш праздник был в стиле "Девочка с обложки": Вику ждал сюрприз прямо на входе - баннер с её фотографией и ковровая дорожка! Очень здорово, что сейчас можно устраивать детям такие необычные Дни Рождения: у нас был профессиональный визажист, показ мод, мастер-класс по хип-хопу от классного танцора, любимая всеми бумажная дискотека и многое другое», — поделилась Волкова.

Девочкам праздник очень понравился, а как могло быть иначе, если на торжестве даже присутствовал профессиональный визажист, который делал девочкам макияж.

Юлия Волкова организовала дочери роскошный праздник на день рождения

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Ключевые слова: Юлия Волкова

Количество просмотров: 2 249
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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