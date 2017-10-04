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Андрей Аршавин и его жена не забывают о романтике в отношениях

Сегодня, 12:38
На микроблог супруги знаменитого футболиста Андрея Аршавина Алисы подписаны большое количество пользователей соцсети.

Андрей Аршавин и его жена не забывают о романтике в отношениях
На днях Алиса поведала о том, насколько тяжело приходится женам футболистов, так как часто супруг находится в разъездах, играя в футбольном клубе Казахстана "Кайрат". Но супруги стараются устраивать друг другу сюрпризы.

Андрей Аршавин и его жена не забывают о романтике в отношениях


«Всегда, когда прилетаю встречает с цветами», — поделилась Алиса.

Женщина в свою очередь привозит мужу российские блюда, любимые Андреем. Идиллии в отношениях пары можно лишь позавидовать, несмотря на постоянные слухи об изменах со стороны футболиста.

Андрей Аршавин и его жена не забывают о романтике в отношениях

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Ключевые слова: Андрей Аршавин

Количество просмотров: 1 729
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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