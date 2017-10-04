Андрей Аршавин и его жена не забывают о романтике в отношениях

На днях Алиса поведала о том, насколько тяжело приходится женам футболистов, так как часто супруг находится в разъездах, играя в футбольном клубе Казахстана "Кайрат". Но супруги стараются устраивать друг другу сюрпризы.«Всегда, когда прилетаю встречает с цветами», — поделилась Алиса.Женщина в свою очередь привозит мужу российские блюда, любимые Андреем. Идиллии в отношениях пары можно лишь позавидовать, несмотря на постоянные слухи об изменах со стороны футболиста.