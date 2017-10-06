Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Екатерину Колисниченско обидели слова Максима Фадеева

Сегодня, 09:15
Несколько дней назад официально объявили о кастинге в состав группы Серебро.

Екатерину Колисниченско обидели слова Максима Фадеева
Продюсер Максим Фадеев хочет найти замену Полине Фаворской, ушедшей из коллектива. Звезда телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко тоже решила попробовать своим силы.

Но Максим признался, что не будет брать в группу участников реалити-шоу.

Екатерину Колисниченско обидели слова Максима Фадеева


«Я понимаю желание участников разных шоу попасть в группу SEREBRO. Но с таким бэкграундом и репутацией, я думаю, что это невозможно. Поэтому я не рекомендовал бы им подавать заявки на наш кастинг, это не имеет смысла. Мы ищем личностей, а не героев некогда популярных телешоу», - делится Фадеев.
Екатерина была разочарована, услышав такие слова.

Екатерину Колисниченско обидели слова Максима Фадеева


«Как любой человек, я, конечно, немного расстроилась - это обидно и неприятно. Хотя у меня уже выработался некоторый иммунитет. В 2015 году я хотела попасть на проект «Голос», но там я, правда, показала не все свои способности. У меня есть музыкальное образование, я была солисткой кубанского казачьего хора, - считает Колисниченко. – Тем более, мою репутацию не надо отмывать, «Дом-2» - это не клеймо».

В итоге девушка предположила, что это просто продуманный рекламный ход и таким образом Фадеев пытается привлечь большое внимание к своему коллективу.

← Красотка Натали Соболева сделала откр... Максим поделилась проблемой в личной ... →

Ключевые слова: Екатерина Колисниченко, Максим Фадеев

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Екатерина Колисниченко хочет попасть в группу Серебро
Екатерина Колисниченко пригласила на работу Алексея Панина
Екатерина Колисниченко не может нарадоваться результатом пластической операции груди
Максим Фадеев тяжело переживает смерть отца
Самое популярное за неделю
Комментарии

Брэд Питт не уделяет время своим детям Около года назад бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли судились за опеку шестерых детей.
Ким Кардашьян пришла в ужас от своих снимков до ретуши Весной в Сети активно обсуждались фотографии Ким Кардашьян, сделанные папарацци на пляже Мексики, где Ким проводила отпуск.
Дочка Стаса Михайлова ходит в Академию Евгения Плющенко На днях наследница популярного певца Стаса Михайлова Маша начала обучение в Академии фигурного катания Евгения Плющенко.
Дана Борисова ответила на слух о переезде в Таиланд На данный момент известная телеведущая Дана Борисова продолжает проходить реабилитацию в клинике Таиланда.
Максим поделилась проблемой в личной жизни Известная певица Максим не любит афишировать свою личную жизнь, да и общение с журналистами происходит довольно редко.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.