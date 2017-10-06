Екатерину Колисниченско обидели слова Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев хочет найти замену Полине Фаворской, ушедшей из коллектива. Звезда телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко тоже решила попробовать своим силы.Но Максим признался, что не будет брать в группу участников реалити-шоу.«Я понимаю желание участников разных шоу попасть в группу SEREBRO. Но с таким бэкграундом и репутацией, я думаю, что это невозможно. Поэтому я не рекомендовал бы им подавать заявки на наш кастинг, это не имеет смысла. Мы ищем личностей, а не героев некогда популярных телешоу», - делится Фадеев.Екатерина была разочарована, услышав такие слова.«Как любой человек, я, конечно, немного расстроилась - это обидно и неприятно. Хотя у меня уже выработался некоторый иммунитет. В 2015 году я хотела попасть на проект «Голос», но там я, правда, показала не все свои способности. У меня есть музыкальное образование, я была солисткой кубанского казачьего хора, - считает Колисниченко. – Тем более, мою репутацию не надо отмывать, «Дом-2» - это не клеймо».В итоге девушка предположила, что это просто продуманный рекламный ход и таким образом Фадеев пытается привлечь большое внимание к своему коллективу.