Рустам Солнцев настаивает на том, что Маше Малиновской срочно нужна помощь врача

По мнению Рустама, Маше необходима срочная помощь специалистов, так как она не признает своей наркотической зависимости. На днях же Малиновская решила прекратить все разговоры, разместив снимок анализов на наличие запрещенных веществ в своем организме.Но Солнцев не поверил данным бумажкам, которые Маша могла запросто подделать.«Машенька на мой призыв лечиться от наркозависимости, отмалчивалась, писала какую-то фигню в «Инстаграмме», а теперь выложила справку на имя некой Маши Малиновской, что якобы она совершенно здорова и в ее крови ничего не обнаружено. Все бы ничего, но я хочу сказать, что по паспорту наша звезда Марина Садкова и, по логике, справка должна быть написана именно на это имя, а не на имя Маши Малиновской.Маш, дело даже не в том, что ты меня оскорбляешь и пытаешься что-то доказать… Вопрос в другом - ты что, совсем дура? Я говорю, тебе лечиться нужно! Зай, я не хочу тебя хоронить, как мы с тобой похоронили нашего общего друга, сама знаешь кого! Как ты этого не понимаешь? Мне не нужны твои справки, лучше иди к врачу! Я люблю тебя и хочу помочь! Завязывай! Выходи на связь и будем бороться вместе!», - считает Рустам.По мнению Солнцева, теперь уже необходимо содействие родственников Малиновской, которые смогут ее образумить и уговорить обратиться за помощью.