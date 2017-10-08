Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Рустам Солнцев настаивает на том, что Маше Малиновской срочно нужна помощь врача

Сегодня, 16:28
Летом в Сети разразился громкий скандал между шоуменом Рустамом Солнцевым и известной телеведущей Машей Малиновской.

Рустам Солнцев настаивает на том, что Маше Малиновской срочно нужна помощь врача
По мнению Рустама, Маше необходима срочная помощь специалистов, так как она не признает своей наркотической зависимости. На днях же Малиновская решила прекратить все разговоры, разместив снимок анализов на наличие запрещенных веществ в своем организме.

Рустам Солнцев настаивает на том, что Маше Малиновской срочно нужна помощь врача


Но Солнцев не поверил данным бумажкам, которые Маша могла запросто подделать.

«Машенька на мой призыв лечиться от наркозависимости, отмалчивалась, писала какую-то фигню в «Инстаграмме», а теперь выложила справку на имя некой Маши Малиновской, что якобы она совершенно здорова и в ее крови ничего не обнаружено. Все бы ничего, но я хочу сказать, что по паспорту наша звезда Марина Садкова и, по логике, справка должна быть написана именно на это имя, а не на имя Маши Малиновской.

Рустам Солнцев настаивает на том, что Маше Малиновской срочно нужна помощь врача


Маш, дело даже не в том, что ты меня оскорбляешь и пытаешься что-то доказать… Вопрос в другом - ты что, совсем дура? Я говорю, тебе лечиться нужно! Зай, я не хочу тебя хоронить, как мы с тобой похоронили нашего общего друга, сама знаешь кого! Как ты этого не понимаешь? Мне не нужны твои справки, лучше иди к врачу! Я люблю тебя и хочу помочь! Завязывай! Выходи на связь и будем бороться вместе!», - считает Рустам.

По мнению Солнцева, теперь уже необходимо содействие родственников Малиновской, которые смогут ее образумить и уговорить обратиться за помощью.

← Эвелина Бледанс продолжает делиться с... Дарья Пынзарь поведала о том, что част... →

Ключевые слова: Рустам Солнцев, Маша Малиновская

Количество просмотров: 7 761
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Рустам Солнцев ответил на слова Маши Малиновской
Маша Малиновская дала ответ на обвинения в наркозависимости
Бывший избранник Маши Малиновской находится под следствием
Рустам Солнцев рассказал, что Маша Малиновская должна обратиться к врачам
Самое популярное за неделю
Комментарии

Дарина Маркина поделилась откровенным снимком в Никитой Кузнецовым На днях подписчики бывшей участницы главной телестройки страны Дарины Маркиной были удивлены новой фотографии, появившейся в микроблоге девушки.
Поклонники начали переживать за Бьянку из-за синяков на теле Известная певица Бьянка активно ведет свой микроблог в Инстаграм, рассказывая подписчикам о том, что происходит в ее жизни.
Дарья Пынзарь поведала о том, что часто обижается на супруга Экс-участница популярного телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь является активным пользователем социальной сети и часто делится со своими подписчиками подробностями из личной жизни.
Рустам Солнцев настаивает на том, что Маше Малиновской срочно нужна помощь врача Летом в Сети разразился громкий скандал между шоуменом Рустамом Солнцевым и известной телеведущей Машей Малиновской.
Эвелина Бледанс продолжает делиться снимками в бикини В последнее время фанаты актрисы Эвелины Бледанс начали замечать, что фигура звезды заметно изменилась.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.