Ирина Хакамада пришла на премьеру вместе с дочерью и ее женихом

Премьеру также посетила и Ирина Хакамада, которая пришла не одна, а в компании дочери Марии Сиротинской и ее жениха Владислава Ситдикова. Молодые люди вместе уже на протяжении года и недавно сообщили о предстоящей свадьбе.«Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые.Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла», — сообщила в недавнем интервью Ирина.Напомним, что дочка Хакамады страдает синдромом Дауна, но Ирина с детства старалась дать дочери все необходимое, поэтому она не собирается ее отговаривать от свадьбы.