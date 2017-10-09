Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ирина Хакамада пришла на премьеру вместе с дочерью и ее женихом

Сегодня, 11:53
На днях в Москве прошел премьерный показ мюзикла "Привидение", собравший большое количество представителей российского шоу-бизнеса.

Ирина Хакамада пришла на премьеру вместе с дочерью и ее женихом
Премьеру также посетила и Ирина Хакамада, которая пришла не одна, а в компании дочери Марии Сиротинской и ее жениха Владислава Ситдикова. Молодые люди вместе уже на протяжении года и недавно сообщили о предстоящей свадьбе.

«Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые.

Ирина Хакамада пришла на премьеру вместе с дочерью и ее женихом


Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла», — сообщила в недавнем интервью Ирина.

Напомним, что дочка Хакамады страдает синдромом Дауна, но Ирина с детства старалась дать дочери все необходимое, поэтому она не собирается ее отговаривать от свадьбы.

← Экс-домработница АНастасии Волочково... Дочь Нонны Гришаевой выросла настояще... →

Ключевые слова: Ирина Хакамада

Количество просмотров: 130
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ирина Хакамада поведала, что одобряет решение дочери выйти замуж
Ирина Безрукова поздравила крестницу со свадьбой
Ирина Муравьева решила похудеть ради детей
51-летняя Ирина Безрукова "засветилась" на премьере фильма с молодым актером
Самое популярное за неделю
Комментарии

Амаль Клуни примерила молодежный образ, который ей очень идет Все привыкли видеть супругу голливудского актера Джорджа Клуни Амаль в деловых костюмах или эллегантных платьях, в которых она появляется на красных ковровых дорожках.
Анастасия Заворотнюк выложила фото с Татьяной Тарасовой, заинтриговав фанатов В микроблоге известной актрисы Анастасии Заворотнюк появилась фотография, которая восхитила ее фанатов.
Анфиса Чехова уверяет, что все слухи о ее романе неправдивы В последнее время в Сети активно обсуждаются проблемы в отношениях известной телеведущей Анфисы Чеховой и ее супруга.
Олег Табаков не поддерживает связь со старшей дочерью В этом году театр легендарного режиссера Олега Табакова праздновал юбилей, ему исполнилось 30 лет.
Соседи возмущены вечными ссорами Виктории Романец и Антона Гусева Некоторое время назад звезды популярного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев переехали в новый дом, расположенный в поселке бизнес-класса.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.