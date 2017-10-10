Анастасия Осипова полгода назад родила первенца

Оказалось, что женщина полгода назад стала мамой, но все это время ей удавалось скрывать факт материнства.«Мой круассанчик. 6 месяцев» - написала под снимком Анастасия.Несколько лет назад подруга Осиповой поделилась историей знакомства певицы со своим избранником.«Его зовут Саша, ему 30 лет, работает ведущим юристом в банке. Они познакомились прошлым летом, когда «Блестящие» пели на вечеринке. Через пару дней Саша отыскал телефон Насти, позвонил и пригласил на свидание. В феврале, когда после новогоднего «чеса» у Насти появилось свободное время, на месяц увез ее путешествовать по Европе», - поведала подруга певицы.Сама исполнительница ни раз признавалась, что находится на седьмом небе от счастья, ведь возлюбленный умеет делать ее счастливой.