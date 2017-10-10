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Анастасия Осипова полгода назад родила первенца

Сегодня, 10:11
Бывшая солистка популярной группы "Блестящие" Анастасия Осипова на днях опубликовала фотографию, которая поразила ее подписчиков.

Анастасия Осипова полгода назад родила первенца
Оказалось, что женщина полгода назад стала мамой, но все это время ей удавалось скрывать факт материнства.

«Мой круассанчик. 6 месяцев» - написала под снимком Анастасия.

Анастасия Осипова полгода назад родила первенца


Несколько лет назад подруга Осиповой поделилась историей знакомства певицы со своим избранником.

«Его зовут Саша, ему 30 лет, работает ведущим юристом в банке. Они познакомились прошлым летом, когда «Блестящие» пели на вечеринке. Через пару дней Саша отыскал телефон Насти, позвонил и пригласил на свидание. В феврале, когда после новогоднего «чеса» у Насти появилось свободное время, на месяц увез ее путешествовать по Европе», - поведала подруга певицы.

Сама исполнительница ни раз признавалась, что находится на седьмом небе от счастья, ведь возлюбленный умеет делать ее счастливой.

Анастасия Осипова полгода назад родила первенца

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Ключевые слова: Анастасия Осипова

Количество просмотров: 949
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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