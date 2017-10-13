Эдуард Успенский отчаянно пытается победить онкологию

Мужчина признается, что уже на протяжении многих лет пытается побороть онкологическое заболевание. Но с каждым годом становится все сложнее и сложнее.«Вы знаете, я второй раз переношу рак. Это очень тяжелое заболевание. Вот и каким- то образом мне удается выживать и так более менее спокойно жить. Мой товарищ уже умер от рака, он года три мучился. Я уже давно лечусь. И когда бывает очень плохо, поджимает болезнь, я активирую все свои силы, поднимаю всю свою семью и куда-нибудь в атаку. В соседний город или строить там баню. Или что-то такое, чтобы все были заняты делом. Это как-то спасает», - поделился писатель.Успенский признается, что старается не акцентировать свое внимание на болезни, и уделяет семье все свое время.