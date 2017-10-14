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Александр Васильев привел в ужас фанатов сообщением о смертельной болезни

Сегодня, 15:59
Александр Васильев не любит распространяться о своей личной жизни, предпочитая отвечать лишь на вопросы, связанные с модой.

Александр Васильев привел в ужас фанатов сообщением о смертельной болезни
Но недавно в передаче "Смак" в беседе с ведущим Иваном Ургантом Васильев сделал икслючение. Он рассказал о том, что ему врачи предсказывали смерть в течение нескольких дней из-за запущенной желтухи.

Александр Васильев привел в ужас фанатов сообщением о смертельной болезни


«Температура была больше сорока. С трудом ходил. Врачи сказали, что лучше умирать дома, в собственной спальне. Я согласился, а как только пришел, начал обзванивать друзей, прощаться. И вот одна моя знакомая француженка говорит, что болезнь излечима. Она посоветовала есть суп с луком-порей в течении недели. В результате, уже через день температура спала, а самочувствие значительно улучшилось», - рассказал Васильев.

После этого историк моды стал серьезнее относиться ко своему здоровью и поверил в народную медицину.

Александр Васильев привел в ужас фанатов сообщением о смертельной болезни

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Ключевые слова: Александр Васильев

Количество просмотров: 39
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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