Александр Васильев привел в ужас фанатов сообщением о смертельной болезни

Но недавно в передаче "Смак" в беседе с ведущим Иваном Ургантом Васильев сделал икслючение. Он рассказал о том, что ему врачи предсказывали смерть в течение нескольких дней из-за запущенной желтухи.«Температура была больше сорока. С трудом ходил. Врачи сказали, что лучше умирать дома, в собственной спальне. Я согласился, а как только пришел, начал обзванивать друзей, прощаться. И вот одна моя знакомая француженка говорит, что болезнь излечима. Она посоветовала есть суп с луком-порей в течении недели. В результате, уже через день температура спала, а самочувствие значительно улучшилось», - рассказал Васильев.После этого историк моды стал серьезнее относиться ко своему здоровью и поверил в народную медицину.