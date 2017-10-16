Экс-супруг Маши Распутиной перед смертью находился в тяжелом финансовом положении

По словам консьержки дома в столице, где у Владимира Ермакова была трехкомнатная квартира, мужчина в одной из комнат жил со своей избранницей Светой, а две другие сдавал квартирантам, так как денег еле хватало на жизнь.«Нормально он жил, не пил, не курил, Света все время рядом с ним была», - делится консьержка.Подруга Владимира сообщила, что скончался он в своей квартире от приступа эпилепсии.«Он уже в возрасте, начался приступ. Квартирант вызвал скорую помощь, но врачи не смогли спасти Володю. Я никого не обвиняю. Как случилось – так случилось», - поведала женщина.Напомним, что отношения между мужчиной и певицей были довольно натянутыми, так как Распутина не смогла простить ему то, что дочка на протяжении многих лет лежала в психиатрической больнице по инициативе Владимира.