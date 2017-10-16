Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Экс-супруг Маши Распутиной перед смертью находился в тяжелом финансовом положении

Сегодня, 08:05
Несколько дней назад появилась информация о кончине экс-супруга популярной певицы Маши Распутиной, причем мужчина ушел из жизни еще в начале октября.

Экс-супруг Маши Распутиной перед смертью находился в тяжелом финансовом положении
По словам консьержки дома в столице, где у Владимира Ермакова была трехкомнатная квартира, мужчина в одной из комнат жил со своей избранницей Светой, а две другие сдавал квартирантам, так как денег еле хватало на жизнь.

Экс-супруг Маши Распутиной перед смертью находился в тяжелом финансовом положении


«Нормально он жил, не пил, не курил, Света все время рядом с ним была», - делится консьержка.

Подруга Владимира сообщила, что скончался он в своей квартире от приступа эпилепсии.

Экс-супруг Маши Распутиной перед смертью находился в тяжелом финансовом положении


«Он уже в возрасте, начался приступ. Квартирант вызвал скорую помощь, но врачи не смогли спасти Володю. Я никого не обвиняю. Как случилось – так случилось», - поведала женщина.

Экс-супруг Маши Распутиной перед смертью находился в тяжелом финансовом положении


Напомним, что отношения между мужчиной и певицей были довольно натянутыми, так как Распутина не смогла простить ему то, что дочка на протяжении многих лет лежала в психиатрической больнице по инициативе Владимира.

← Бывший муж марии Максаковой впервые п... Галина Ржаксенская принимает поздрав... →

Ключевые слова: Маша Распутина

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Первый канал уверяет, что экс-супруг Маши Распутиной не появился на съемках в день смерти
Экс-супруг Маши Распутиной почувствовал себя полохо после сорванной передачи Шепелева
Муж Маши Распутиной не отпускает ее на гастроли
Подруга Дмитрия Когана поведала о его состоянии перед смертью
Самое популярное за неделю
Комментарии

Армен Джигарханян попал в больницу Накануне вечером в срочном порядке госпитализировали знаменитого режиссера и актера Армена Джигарханяна.
Галина Ржаксенская принимает поздравления с рождением первенца На днях финалистка известного телепроекта "Холостяк" Галина Ржаксенская подарила своему супругу Евгению Громову очаровательную дочку.
Экс-супруг Маши Распутиной перед смертью находился в тяжелом финансовом положении Несколько дней назад появилась информация о кончине экс-супруга популярной певицы Маши Распутиной, причем мужчина ушел из жизни еще в начале октября.
Бывший муж марии Максаковой впервые прокомментировал обвинения в убийстве Неделю назад генпрокуратура Украины завершило расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни Известный актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.